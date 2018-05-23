Ему все мало: Кевин Федерлайн снова требует денег от Бритни Спирс

Экс-супруг Бритни Спирс требует от нее увеличения расходов на их общих детей.

Бритни и Кевин развелись 11 лет назад. У пары подрастают двое сыновей: 12-летний Шон Престон и 11-летний Джейден Джеймс. После развода дети по решению суда остались жить с Кевином. С мамой они лишь изредка видятся. Бритни ежемесячно платит экс-супругу алименты в размере 20 тысяч долларов, но этого Кевину мало. На днях адвокат Федерлайна объявил, что отец детей Спирс требует увеличить сумму алиментов как минимум в три раза!

По сообщениям, сейчас Кевин работает диджеем и получает три тысячи долларов в месяц. По словам адвоката, увеличенные алименты пойдут исключительно на содержания сыновей, чтобы они себе ни в чем не отказывали. Сама Бритни и ее представители пока никак не отреагировали на новый выпад Кевина.

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Фото:Global Look Press, Instagram