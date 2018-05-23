10 летних мастер-классов, которые точно понравятся детям

Огромные и прочные мыльные пузыри

В детстве отличные пузыри получались из воды и мыльного порошка. Теперь вместо порошка можно использовать жидкое мыло или средство для мытья посуды, а для особой прочности пузырей добавить секретный ингредиент.

Вам понадобится:

— дистиллированная (или кипяченая) вода, — жидкий глицерин (продается в любой аптеке), — средство для мытья посуды

Смешайте 2 стакана воды, 1/2 стакана жидкости для мытья посуды, 2 чайные ложки сахара (или 2 столовые ложки жидкого глицерина).

Раствор ставим на сутки в холодильник — так пузыри будут плотнее и не будут лопаться.

Если вы хотите, чтоб пузыри получились разноцветными, можно добавить в раствор пищевой краситель.

Палочки для выдувания пузырей разной формы можно сделать из обычной или синельной проволоки.

Разноцветные рыбки из одноразовых тарелок для пикника

Чтобы дети не слонялись без дела, пока взрослые едят шашлык, можно раздать им одноразовые тарелки и научить делать разноцветных тропических рыб.

Вам понадобится:

— бумажные или пластиковые одноразовые тарелки, — — краски, кисточки, ножницы, — пластиковые глазки (продаются в канцелярском магазине), пуговицы или круглые наклейки, — клей

Возьмите одну тарелку и раскрасьте ее — это будет тело рыбки. Нарисуйте на ней полоски как у Немо, покрасьте ее в сине-желтый как Дори, в общем, припоминайте все мультфильмы про рыб.

Плавники и хвост вырежьте из гофрированной части второй тарелки и приклейте их к донышку раскрашенной тарелки. Либо хвост может получиться из вырезанной части рта.

Нарисуйте рыбам глазки, сделайте их из круглых наклеек или приклейте настоящие пластиковые глазки.

Вертушка из бумаги

Помните, в детстве продавались такие шурщащие вертушки из разноцветной папиросной бумаги на пластиковой палочке? Их еще можно было прикрепить на балконе и ждать, когда задует сильный ветер. Точно такую вертушку легко сделать дома!

Вам понадобится:

— плотная бумага — проволока — бусина — палочка

Чем плотнее будет бумага, тем долговечнее будет наша вертушка. Ее можно делать белой или цветной. Намечаем на листе диагонали и надрезаем не до конца.

Отгибаем к центру все уголки и придерживаем их.

Протыкаем иголкой основу поделки и все уголки насквозь. Вставляем длинную проволоку, надеваем на нее бусину. Свободный конец проволоки закрепляем за бусинкой.

С оборотной стороны надеваем вторую бусину, чтобы модель не цеплялась за палочку. Оставшийся конец проволоки обматываем вокруг палочки

Вертушка готова, можно ее раскрасить и отправляться на прогулку. Это проще, чем оригами!

Разноцветные печати из картофеля

Все дети любят играть в печати — окунул в краску и штампуй себе сердечки, цветочки и прочую красоту. Такие же печати можно сделать самим из обычной картошки.

Вам понадобится: две крупные картофелины, металлические формочки для печенья, нож, разноцветные краски, блестки (по желанию)

Разрежьте картофелину пополам.

Вставьте формочки для печенья глубоко в мякоть центра картофелины.

Обрежьте картофелину по контуру формочки.

Окуните получившуюся картофельную печать в краску.

Теперь можно делать красивые открытки!

Красивая корона для игры в принцесс

Корона — счастье любой девочки. А еще можно сделать их несколько и подарить всем подружкам и гостям на летнем празднике.

Вам понадобится: картонная втулка от туалетной бумаги, разноцветный скотч или краски, ножницы, резинка, толстая игла или шило.

Оклейте картонный рулон разноцветным скотчем — полоска за полоской, либо раскрасьте золотой краской.

Вырежьте зубцы короны.

Проделайте 2 дырочки в основании короны, проденьте резинку и завяжите крепкий узелок.

Корона готова!

Травяной домик из губки для мытья посуды

Помните в детстве 90-х продавались такие кукольные резиновые головы в коробках: их нужно было поливать, и через пару недель у них вырастала травяная шевелюра. А теперь такие штуки можно делать самостоятельно. Хочешь — дом, или огород или кукольное футбольное поле.

Вам понадобится: 4 обычные губки для мытья посуды, линейка, ножницы, пластиковый контейнер, зубочистки, пульверизатор, семена газонной травы (можно купить траву для кошек в зоомагазине)

Вымойте новые губки в прохладной воде и хорошенько отожмите. Пусть они высохнут.

Вырежьте стены домика, газон вокруг и крышу (все как на картинке). Когда будете резать крышу, не разрезайте губку пополам целиком — пусть две половинки крыши распадутся, но не полностью.

Сложите части домика. Их можно скрепить деревянными зубочистками.

Побрызгайте домик водой, но слегка — не нужно, чтобы он становился совсем мокрым. Насыпьте семена на крышу и двор так, чтоб они попадали в поры губки. В конце легонько побрызгайте еще раз водой.

Поставьте домик в контейнер и накройте контейнер крышкой.

В течение двух недель регулярно увлажняйте домик, держите его в хорошо освещенном теплом месте, крышку не открывайте. Чтобы к нему поступал воздух, проделайте в стенках контейнера несколько дырок.

Как только трава как следует взойдет — крышку можно открывать. Такой домик может оставаться зеленым в течение нескольких недель!

Цветные вулканы: эксперимент с содой, уксусом и красками

Наконец-то можно делать все эти химические эксперименты на траве, и не отмывать потом кухню.

Вам понадобится: пищевая сода, противень или лист бумаги, краска или пищевой краситель, уксус, пипетка.

Высыпаем пачку пищевой соды на противень или лист бумаги. Равномерно распределяем.

Капаем на соду краску или пищевой краситель. Получаются цветные пятнышки.

А теперь самое интересное. Капаем каплю уксуса в центр цветного пятнышка и с восторгом наблюдаем за реакцией соды и уксуса. Можно успеть сделать фотографию удивления ребенка!

Затем продолжаем эксперимент с уксусом и капаем в центр каждой цветной капли. Наслаждаемся химической реакцией и шипением.

Можно добавить уксус в пульверизатор. Тогда реакция станет более обширной, а разные цвета начнут смешиваться между собой. Можно обсудить с ребенком, как получается тот или иной цвет.

Апофеозом может стать перемешивание полученной цветной массы руками!

Мелки для асфальта своими руками

Можно сделать гигантские мелки в цилиндрах от туалетной бумаги, использовать старые маркеры или формочки для льда.

Вам понадобится: гипс, вода, акриловые краски, форма.

Форму лучше проложить полиэтиленом, чтобы было легче вынуть мелок

3 стакана гипса перемешайте с 1,5 стаканами воды, добавьте краситель и выливайте в форму.

Перемешайте, чтобы из гипса вышли пузырьки воздуха.

Когда мелки застынут, вынимайте их из формочек и отправляйтесь гулять. Они производят фурор на площадке!

Настоящий калейдоскоп

Летним солнечным днем калейдоскоп — отличная забава. Можно сесть у залитого солнцем окна и наблюдать за разноцветными кусочками хоть целый час. Сделать его вместе с детьми, кстати, совсем несложно.

Вам понадобится: картонный рулон от бумажных полотенец, два листа неплотного картона (либо коробка от кукурузных хлопьев), фольга для запекания. разноцветные блестки и бусинки, скотч, клей, плотный прозрачный пластик (например, упаковка от нарезки с колбасой или сыром), ножницы, цветная бумага.

Берем рулон от бумажных полотенец, ставим его на плотный пластик, обводим кружочек фломастером и вырезаем кружок нужного размера.

Обмазываем края кружка супер-клеем, и прикладываем с внешней стороны цилиндра.

Обмазываем края кружка супер-клеем, и прикладываем с внешней стороны цилиндра.

Внутрь цилиндра насыпаем разноцветные блестки и бусинки.

Отрезаем еще один кружок пластика и вставляем его внутрь цилиндра — так, чтоб бусинки оказались зафиксированы между двумя кружочками. Для того, чтобы ровно протолкнуть его внутрь, можно использовать линейку.

Берем неплотный картон, например, коробку от кукурузных хлопьев, и отрезаем три полоски шириной около 2,5 см, и длиной равной длине нашего цилиндра.

Каждую полоску плотно оборачиваем фольгой и складываем из них треугольник — его можно закрепить прозрачным скотчем.

Вставляем треугольник внутрь цилиндра, а сам цилиндр оборачиваем цветной бумагой или раскрашиваем.

Калейдоскоп готов!

Кораблики из винных пробок

Если у вас дома есть дети, значит, есть и винные пробки! Шутка, конечно, но уж 2-3 пробки вы сможете наскрести? Делаем разноцветную регату и запускаем в ближайшем водоеме!

Вам понадобится: 6 винных пробок, 2 зубочистки, папиросная (или любая тонкая) бумага, супер-клей, акриловые краски.

Покрасьте каждую пробку акриловыми красками.

Дайте им высохнуть и склейте по три штуки боковыми сторонами.

Вырежьте паруса.

Насадите парус на зубочистку и воткните ее в середину средней пробки.

Корабли можно запускать!

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