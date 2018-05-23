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О том, как правильно подготовиться к родам, рассказали гостям перинатального центра в Савеловском
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О том, как правильно подготовиться к родам, рассказали гостям перинатального центра в Савеловском 

Управа района Савеловский города Москвы 38 минут назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В перинатальном центре при ГКБ № 24 прошел тематический день открытых дверей. Будущим мамам рассказали о том, как правильно подготовить свое тело к родам. Об этом сообщили в администрации центра.
− Некоторые будущие мамы испытывают настоящее чувство паники при ожидании первенца. Между тем большинство проблем решается при соблюдении рекомендаций. На лекции женщины узнали, как уберечься от разрывов, а также получили другую важную информацию, − пояснил представитель администрации.
Тематические дни открытых дверей, а также экскурсии проходят в перинатальном центре по средам. Гостей ждут по адресу 4-й Вятский пер., д. 39. Вход свободный. (мю)
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