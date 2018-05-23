О том, как правильно подготовиться к родам, рассказали гостям перинатального центра в Савеловском

В перинатальном центре при ГКБ № 24 прошел тематический день открытых дверей. Будущим мамам рассказали о том, как правильно подготовить свое тело к родам. Об этом сообщили в администрации центра.

− Некоторые будущие мамы испытывают настоящее чувство паники при ожидании первенца. Между тем большинство проблем решается при соблюдении рекомендаций. На лекции женщины узнали, как уберечься от разрывов, а также получили другую важную информацию, − пояснил представитель администрации.

Тематические дни открытых дверей, а также экскурсии проходят в перинатальном центре по средам. Гостей ждут по адресу 4-й Вятский пер., д. 39. Вход свободный. (мю)