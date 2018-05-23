Пластический хирург устроил танцы во время операции и чуть не убил пациентку

Танцующий пластический хирург, который полосовал женщин на операционном столе подобно Фредди Крюгеру, вызывал у одной пациентки тяжелое поражение мозга. Этому специалисту пришлось выплатить огромную компенсацию.

Доктор Винделл Дэвис Боутте прославилась на всю Америку после того, как в интернете появились видео из операционной, где пластический хирург проводил абдоминопластику. Прямо в момент операции доктор Боутте устраивала зажигательные танцы вокруг стола, на котором находилась пациентка, пребывающая под общим наркозом. Более того, пластический хирург даже специально перед камерой наносил порезы скальпелем по телу несчастной 55-летней Иклимы Корнелиус. Эта дама явилась в клинику красоты для проведения предсвадебной абдоминопластики в феврале 2016 года.

Корнелиус заплатила за операцию $11 000, и через 8 часов после ее завершения сердце женщины остановилось. Однако доктор Боутте в своей клинике не имела подходящего оборудования для реанимации подобных пациентов, поэтому она вызвала скорую помощь. Парамедики запустили сердце несчастный заново, но с перевозкой в больницу возникла задержка, поскольку доктору Боутте пришлось обрабатывать кожу больной для того, чтобы предотвратить инфицирование открытых ран. Впоследствии выяснилось, что носилки с пациенткой не входят в лифт, так что ее пришлось тащить по лестнице.

Эта задержка с госпитализацией стала причиной повреждения мозга из-за нехватки кислорода, из-за чего женщина получила инвалидность на всю оставшуюся жизнь. Ее родственники подали в суд на доктора Боутте, которая является дипломированным дерматологом. К судебному иску присоединились и две другие пациентки, являющиеся сёстрами. Они проводили у доктора лазерную липосакцию, но по собственному мнению, результаты этой операции выглядели на их теле, как порезы от Фредди Крюгера (на последнем фото). Ещё один пациент проснулся после наркоза не в больничной палате, а… в номере отеля с сэндвичем в руке. Сообщается, что доктор Боутте уже компенсировала материальные претензии по 5 судебным искам за последние четыре месяца, но ей предстоит разобраться ещё с четырьмя. При этом она продолжает работать пластическим хирургом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)