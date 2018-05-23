Смотрим фото самых горячих нижегородок, которые добрались до топ-100 журнала Maxim

Пока судьбу девушек, которые мечтают раздеться на обложке мужского журнала, решают мужчины. Они голосуют за понравившихся участниц. Сотня девушек, набравших большее число голосов, отправится в Москву на кастинг и 10 из них выйдут в финал. Их фотографии появятся в журнале. А одна из них — украсит обложку.

Девушка с огненными волосами из Нижнего Новгорода на 26 месте в рейтинге.

Алине Клепиковой 23 года.

На 10 позиций отстает от нее Юлия Егорова

Ей 25 лет.

Ульяна Климина на 51 месте в сотне.

Девушке 23 года.

73 место у 18-летней Елизаветы Дозоровой.

Еще одна участница, вошедшая в сотню, из Сарова.

21-летняя Ирина Левкина на 90 месте.

Ранее NN.RU показывал, кто из наших девушек мечтает об обложке мужского журнала. И где они ради этого раздеваются.