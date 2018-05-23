Ещё
Смотрим фото самых горячих нижегородок, которые добрались до топ-100 журнала Maxim
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смотрим фото самых горячих нижегородок, которые добрались до топ-100 журнала Maxim 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Пока судьбу девушек, которые мечтают раздеться на обложке мужского журнала, решают мужчины. Они голосуют за понравившихся участниц. Сотня девушек, набравших большее число голосов, отправится в Москву на кастинг и 10 из них выйдут в финал. Их фотографии появятся в журнале. А одна из них — украсит обложку.
Девушка с огненными волосами из Нижнего Новгорода на 26 месте в рейтинге.
Алине Клепиковой 23 года.
На 10 позиций отстает от нее Юлия Егорова.
Ей 25 лет.
Ульяна Климина на 51 месте в сотне.
Девушке 23 года.
73 место у 18-летней Елизаветы Дозоровой.
Еще одна участница, вошедшая в сотню, из Сарова.
21-летняя Ирина Левкина на 90 месте.
Ранее NN.RU показывал, кто из наших девушек мечтает об обложке мужского журнала. И где они ради этого раздеваются.
nn.ru: последние новости
Ремонт к ЧМ. В Нижнем Новгороде вспомнили о потемкинских деревнях Spectrol Turbo Fest: автотюнинг, дрифт-такси, грид-гёрлс и взрывы баса Spectrol Turbo Fest: автотюнинг, дрифт-такси, грид-гёрлс и взрывы баса
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ким Кардашьян поделилась своим обнаженным фото6
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа2
Названы марки опасного сливочного масла21
Яйцо с двумя желтками: есть или не есть3
Пугачева поделилась интимными подробностями12
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:21
Смогут ли учёные продлить жизнь человека
Здоровье
07:34
Как выглядят дети, которых вырастили звери
Дети
01:00
К Бузовой вернулись аппетитные формы
Звёзды
11:41
Романы звезд, на которые всем плевать
Звёзды
12:05
Как живут жены спортсменов-богатеев
Звёзды
06:33
Мистические загадки, которые решат самые сметливые
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение