Туалетная вода Solo Loewe Origami — стильный аромат для мужчины

Вдохновение. Оригами

Искусство складывания бумаги — оригами, возникло в Китае около I века н.э. и появилось в Японии в VI веке, вскоре став частью японской традиции. Изначально оригами занимало важное место в благородных церемониях, поскольку складная бумага была роскошью, которую могли позволить себе только богатые люди. Позднее бумага стала достаточно дешевой, и стиль оригами был способом отличить один социальный класс от другого, например, между аристократическим самураем и крестьянином. Сегодня оригами популярен среди самых разных слоев и возрастов, не только в Японии, но и по всему миру.

Оригами — плод изобретательности, игра интеллекта с бесчисленными возможностями. Искусство превращения плоского листа бумаги в различные объемные формы разных размеров. Подчеркивая союз между искусством и культурой, Loewe отдает дань древней японской легенде о 1000 журавлях. В старой японской легенде говорится, что каждому, кто способен сложить тысячу журавлей, будет подарено исполнение желания Богами. Эта легенда стала популярной благодаря истории маленькой японской девушки Садаки Сасаки. Когда в 1945-м в небе Хиросимы прогремел атомный взрыв, семья Сасаки жила менее чем в двух километрах от эпицентра. Малышку Садако выбросило тогда взрывной волной из окна, и когда трясущаяся от страха мать выбежала, уже не надеясь увидеть дочь живой, оказалось, что девочка испугалась, но совсем не пострадала. Впрочем, как показало время, не пострадавших в том районе не могло бы быть по определению. Когда Садаки было 12, появились первые признаки лучевой болезни, которая быстро прогресировала. Вскоре она попала в больницу, куда в один из августовских дней 1955-го к ней пришла ее лучшая подруга Чизуко Хамамотои принесла с собой бумагу для оригами. Она показала Садако, как складывать из бумаги журавлика, а заодно рассказала и прекрасную легенду. Так, журавль, которого очень почитают в Японии, приносит счастье и долголетие. По легенде, больной человек непременно поправится, если сложит из бумаги тысячу журавликов. И Садако принялась за работу. Сначала она не знала, что ей не хватит времени, ведь она по-прежнему была ребенком. Она свято поверила и в прекрасную сказку, и в возможность своего чудесного исцеления, которое, как ей казалось, теперь полностью находится в ее руках. В итоге она сумела сделать лишь 644 журавлика — 25 октября 1955 года Садако Сасаки умерла. Уже после смерти родственники и друзья девочки все вместе завершили ее прекрасное начинание — тысячу бумажных журавликов. Так маленькая японская девочка стала символом неприятия атомного оружия. Бумажный журавлик является сегодня символом мира во всем мире.

Аромат. Solo Loewe Origami

Вдохновленный авангардом геометрических и архитектурных форм оригами, продолжая историю ароматов линии SOLO, новая туалетная вода Solo Loewe Origami — это стильный аромат для мужчины тренд-сеттера. Он исполнен внутреннего благородства, храбр, уверен в себе и честен, со своей неповторимой индивидуальностью, как настоящий японский самурай. Мужчина, который умеет проявлять гибкость и адаптироваться к изменениям в мире и держать удары судьбы. Ведь они являются «гранями кирпичиков», которые строят его личность, словно он был сделан из разных частей и деталей, которые в итоге гармонично сочетались.

Аромат свежий и чувственный с легкими вкраплениями древесных нот. Утонченный и харизматичный. Как все ароматы линии SOLO имеет линейную структуру с взаимодополняющими аккордами. Все ноты звучат в гармонии друг с другом и дарят мужчине Solo Loewe Origami спокойствие и силу.

Дизайн

Флакон Solo Loewe Origami — это сочетание прозрачного стекла и белого графичного колпачка и основания, инкрустированных элементами геометрических фигур, напоминающими нам бумагу для оригами.

Упаковка аромата выполнена в форме шкатулки. Принт передает изгибы, геометрические формы и структуру оригами.