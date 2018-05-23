В Дмитровском районе межпанельные швы коммунальщики заделывают монтажной пеной

В одном из домов села Костино Дмитровского района в квартирах по стенам продолжают лить водопады. Из‐за разгерметизации фасада в комнатах постоянно мокрые стены и плесень.

Жительница дома Ольга уже несколько раз обращалась в управляющую компанию. Мастера ЖЭКа лишь однажды пришли и заделали межпанельные швы монтажной пеной, закрасив позже белой краской. Тогда проблему так и не удалось решить.

Источник фото: телеканал «360»

«Мой ребенок из-за влажности стал очень часто болеть. В одной из комнат уже невозможно жить. Но самое страшное, что вся сырость и плесень уже переходят в соседнюю комнату», — сказала Ольга.

Источник фото: телеканал «360»

Управляющая компания «ЖКХ» обслуживает проблемный дом уже восемь лет. Стоит отметить, что само здание не такое уж старое. Однако, зайдя внутрь, становится ясно, что за домом ухаживают плохо.

Источник фото: телеканал «360»

Собрав все недочеты коммунальщиков, команда «Добродела» отправились в офис управляющей компании. Ее директор сказал, что заделывать швы монтажной пеной можно. К тому же, в данном случае, перед этим швы были уплотнены специальным материалом. Когда руководитель узнал, что старания мастеров были напрасны, то поспешил обрадовать недовольную жительницу о том, что ее дом включили в региональную программу ремонта. По плану, к работам должны приступить уже в июле этого года.