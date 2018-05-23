Медики Щукина расскажут об уходе за новорожденными

Специалисты роддома горбольницы № 52 района Щукино расскажут, как ухаживать за новорожденными.

— Заведующая отделением новорожденных Ирина Соловьева и врач-неонатолог Татьяна Харламова расскажут, что и как чувствует новорожденный, что с ним делать, как не навредить, что нормально и когда бить тревогу, как научиться понимать своего малыша.

Мы приглашаем на встречу тех, кто уже совсем скоро встретится со своим малышом, и мамочек, которые начинают осваивать свою новую роль, — отметили в пресс-службе больницы.

Мероприятие пройдет 1 июня в 13.00 по адресу: ул. Сосновая, дом 11. Сбор в 12.50 у справочного стола. (ео)