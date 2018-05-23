Марш-бросок за урожаем

В метро начался дачный сезон. С приходом весны вагоны наполнили сумки, свертки и тюки со всевозможным садовым инвентарем. Они подобны разливу великих африканских рек — вот появился небольшой, еле живущий ручеек. Потом еще, еще, и вот уже перед нами мощный, ревущий поток.

Горе тому, кто встанет на его пути! В этой круговерти пассажиры-москвичи, истосковавшись по работе на любимой фазенде, везут мелкие садовые грабельки и тяпки, удобные для окучивания таких нежных культур, как клубника. В руках у дачников — пластиковые ведра, наполненные рассадой помидоров и огурцов, взлелеянной на подоконниках и застекленных лоджиях, первые цветы и еще кучу всякой всячины, которая может пригодиться на даче, и не противоречит правилам перевозки в метро.

Если где-нибудь на «Каширской» в вагон зашли пенсионеры в дорожном платье с пакетами, из которых робко выглядывают тонкие зеленые листочки, можно биться об заклад и выиграть, что если они не выйдут на «Павелецкой», то на «Белорусской» уж точно. Метропоезда исправно доставляют дачников на «аэродромы подскока» — платформы пригородных электричек. Теперь до глубокой осени можно наблюдать сезонность сбора урожая.

Сначала пойдут молодая картошка и первые парниковые огурцы, потом капуста, сливы, смородина. А ближе к концу лета появятся яблоки, кабачки и тыквы. Удивительная энергия дачников, признаться, не перестает удивлять. Каждые выходные эти отчаянные люди совершают марш-броски от калитки до автобусной остановки, потом до электрички, которую сменяет метро. И все с полными сумками земных плодов, все на себе, своим горбом. Никакие колорадские жуки и сорняки не выдержат такого лютого напора. И метро распахивает самодеятельным агрономам свои широкие двери.