Многодетная мама — чемпион: история Любови Мохор

Маленького Ярослава тщательно готовят к встрече с семьей: надевают красивую рубашку, заворачивают в одеяльце. Мальчик еще не знает, что у него большая семья: брат и две сестры. Он еще их не видел, ведь из роддома сразу попал в педиатрическое отделение. Врачи приложили немало усилий, чтобы мальчик был здоров и смог отправиться домой.

«Ребеночек был маленький, нуждался в уходе в кувезе, в поддержке с помощью капельницы. Сейчас ребенок хорошо дышит, сосет, набирает массу и может пойти домой под наблюдением участкового педиатра», — рассказывает Светлана Самойлович, заведующая педиатрическим отделением для новорожденных.

У Любы и Кости четверо детей. А ведь когда-то она и мечтать об этом не могла. Из-за детской шалости — самодельное ружье, с которым играли братья, выстрелило — Любовь Мохор в девять лет оказалась в инвалидном кресле с травмой позвоночника. Дальше — больницы и операции, но ходить девочка больше не смогла. Она закончила школу, компьютерные курсы, а в 2006-м начала заниматься танцами на колясках. Хобби вернуло ей вкус к жизни. Люба снова начала улыбаться.

«Заходишь в зал, там музыка играет, и все движутся. И красиво, и, можно сказать, душа раскрывается. Это — как родить ребенка, это не передать словами», — говорит она.

Однажды она познакомилась с Костей. Знакомство едва ли можно назвать романтичным. Молодые люди встретились возле ларька — покупали семечки. Костя каждый день провожал ее с работы домой и влюбился. А потом его забрали в армию. Люба приезжала к нему при первой же возможности. Решение молодых людей пожениться поддержали не все.

«Когда отслужил, как говорится, сразу в форме и в ЗАГС пошел. Родители мои были против. Я разрешения не спрашивал. Я сказал: хотите приходите на свадьбу, хотите — нет. Все. Это мое решение было», — рассказывает Константин Мохор.

Когда Люба забеременела в первый раз, врачи отговаривали ее рожать. Сказали, что есть риски, могут быть осложнения. Но она никого не стала слушать.

«Отправляли на медицинскую экспертную комиссию. Но я написала «отказ». Как какая-то комиссия может решать: рожать мне или нет. Я здорова. У меня проблема только с ногами», — рассказала она.

Константин помогает жене заниматься с детьми, любит с ними играть. Пока Люба была в роддоме, ему пришлось многому научиться: готовить вкусные завтраки, плести дочкам косички, делать уроки с сыном-школьником. Костя обещает поддержать жену, если она решит снова выйти на танцпол — ведь дети будут гордиться мамой-чемпионкой.

«Танцы дают надежду дальше жить. Пусть дети видят, как мама танцует. Возможно, и сами захотят этим заниматься», — говорит Константин Мохор.

Люба привыкла побеждать: она не раз становилась призером республиканских соревнований по танцам на колясках. А привел ее в этот спорт Валерий Коломиец — заслуженный тренер БССР. Он же и стал крестным отцом старшего сына Любы — Влада. Тренер уверен: именно танцы придали Любе уверенности и спасли от депрессии.

«Это музыка, это красивая одежда, красивая обстановка. Они раскрепощают людей, делают их контактными. Когда тренер-хореограф приходит и говорит: у нас сегодня первое занятие, мы будем обучать венскому вальсу. Для этого мы поделим людей на пары, а для этого нужно подать друг другу руки», — рассказывает Валерий Коломиец.

Люба занималась в Международном центре танцевальной терапии. Беларусь стала первой страной на постсоветском пространстве, где появилась такая реабилитация. На занятия в белорусский центр приезжают колясочники со всего СНГ. За время существования центра участники создали больше двух десятков семей. У них родились семнадцать детей.

«Люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию, находятся в крайне депрессивном состоянии. Были здоровые, крепкие… И в один момент все рухнуло. Танцы выводят из состояния депрессии», — отметил тренер.

Танцоры на колясках прыгать с парашютом в Беларуси начали три года назад. Это часть реабилитации спортсменов. В прошлом году в Беларуси прошел первый танцевально-парашютный фестиваль. Участники прыгали в тандеме с инструкторами, приехали больше 120 спортсменов. Таким способом организаторы пытаются укрепить дружеские отношения между здоровыми людьми и инвалидами из разных регионов и стран.

«Наш такой девиз — стремление получить чувство жажды жизни. И мы хотели бы своим примером воздействовать на многих людей, которые потеряли чувство веры, находятся в депрессивном состоянии. У нас есть желание объединить эти два проекта — парашютный и танцевальный. И инициировать его в программу развития ООН », — пояснил Коломиец.

«В первую очередь — (участвовали) ради удовольствия. К нам приехали замечательные друзья: Азербайджан, Россия. Это счастье, что мы вместе. И что опять-таки один из видов спорта нас объединяет и дает безбарьерность. То, чего не хватает нам на земле, — в воздухе», — поделилась участница фестиваля Анна Сиротюк.

«Не стоит бояться, честно говоря, нужно попробовать. Суперчувство! Поэтому надо!» — говорит другая участница соревнований Азада Абдулаева.

Те, кто не могут ходить, научились летать. Кто знает, возможно, когда-нибудь среди танцоров-парашютистов окажется и Любовь Мохор.