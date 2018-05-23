Лето начнется с «Мультимира»: что готовит крупнейший в РФ семейный фестиваль развлечений

С 30 мая по 3 июня в 75-м павильоне ВДНХ детей и взрослых будут ждать любимые мультперсонажи, развивающие игры, премьеры новых мультиков, а также настоящий пляж, огромный батут, гигантская песочница и 500 эскимо!

На главном летнем празднике «Мультимире», приуроченном ко Дню защиты детей и началу каникул, уже третий раз вырастет целый город площадью 20 тысяч квадратных метров, состоящий из удивительных игровых площадок. Ведущие анимационные студии России, детские телеканалы воссоздадут в реальности сказочные миры из своих мультсериалов, чтобы юные посетители смогли окунуться в атмосферу волшебства.

Персонажи самых известных и любимых мультфильмов с нетерпением ждут встречи со своими маленькими поклонниками: «Маша и медведь», «Ми-ми-мишки», «Смешарики», «Три кота», «Деревяшки», «Лунтик», «Барбоскины», «Фиксики», «Сказочный патруль», «Белка и Стрелка» и многие другие. Не менее любимые Черепашки Ниндзя, Губка Боб, Фин из «Времени приключений», Барби, Феи Винкс, «Герои в масках» и Свинка Пеппа будут играть с детьми на стендах телеканалов Cartoon, Tiji, Guli Girl, Nikelodeon, компаний Rainbow и Megalicense.

Гостей ожидает большая развлекательная программа: конкурсы, игры, флешмобы, выставки, квесты, мастер-классы от ведущих анимационных студий и крупнейших производителей детских товаров.

Телеканал «МУЛЬТ» приглашает всех гостей фестиваля окунуться в мир мультипликации и встретиться с любимыми героями: Лео и Тигом, Аркадием Паровозовым, ми-ми-мишками Кешей и Тучкой. Для малышей приготовлена масса развлечений: детская горка, бассейн из шариков, пинбол, игра в боулинг под чутким руководством Кеши и Тучки, мастер-классы по созданию персонажей мультсериала «Четверо в кубе» из фетра, масок Лео и Тига, а также Аристотеля и Тюк-Тюка из бумаги.

Кстати, перед «Мультимиром» надо позаботиться о свободной памяти смартфона — в яркой фотозоне она вам пригодится!

Также «МУЛЬТ» создаст оазис лета, где можно будет отдохнуть на шезлонгах за просмотром мультсериалов вместе с виртуальными мультгероями — Кешей, Тучкой, Лисичкой, Варей, Снежкой, Машей и многими другими. Юных гостей ждет премьера игры «Четверо в кубе», а также релиз музыкальной игры по мотивам мультсериала «Сказочный Патруль».

На «Мультимире» откроют свои филиалы парки развлечений Joki Joya, «Семейная игра», Парк Ремесел и «Город строителей», расскажут о науке проект «Наукомания», подарят встречу с удивительным «Корпорация Роботов». Впервые в фестивале примет участие «Москвариум», насыщенную развлекательную программу предложит производитель игрушек «Первые шаги». Гостем фестиваля в этом году станет один из самых известных Youtube-пап Папа Роб с сыном Яриком, которые проведут фото и автограф-сессии.

В свою очередь, телеканал «Мультимузыка» приглашает юные таланты спеть в караоке песни из любимых мультсериалов, узнать, что такое Silent Disco, а также разучить танцевальные движения под гимн телеканала. Самые смелые выступят на главной сцене и сорвут заслуженные овации. Каждый желающий сможет собственными руками создать музыкальные инструменты, а маленькие виртуозы — исполнить танец на напольном пианино.

Во время развивающего квеста «Большое путешествие» на стенде Минпромторга ребята в игровой форме познакомятся с российской промышленностью, главными заводами и предприятиями, а также с новейшими разработками отечественных производителей — они смогут построить корабль, побыть машинистом и провести интересные опыты.

На главной сцене «Мультимира» все пять дней с утра до вечера будет идти представление с участием лучших детских музыкальных коллективов страны. А мультгерои несколько раз за день пройдут по центральной аллее «Мультимира» торжественным парадом. На большом экране можно будет посмотреть премьерные серии любимых мультфильмов, а любители разгадывать загадки смогут с головой окунуться в прохождение мульт-квеста, карту которого выдадут на входе в павильон.

Скучать не придется даже взрослым!