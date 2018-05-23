5 видеотренировок от звезд с идеальным прессом: готовимся к пляжному сезону!

Все мы помним время, когда Бритни чересчур расслабилась и стала совершать глупые поступки (в том числе побрилась налысо). Сейчас бывшая поп-принцесса держит себя в ежовых руковицах. Стальному прессу Спирс позавидуют даже профессиональные спортсмены.

🌺🍎🌺🍎 Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 14 Ноя 2017 в 12:00 PST Ее шоу, которые идут в Лас-Вегасе, пользуются бешеной популярность. Бритни к ним готовится не покладая рук, ног и живота, о чем сообщает в «Инстаграме»: например, выкладывает видео с эффективными фитнес-упражнениями. Еще здесь можно разжиться планом полезного питания, которому Спирс строго следует с тех пор, как отказалась от алкоголя и фастфуда.

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 8 Фев 2018 в 3:38 PST Дженнифер Лопес

Певица любит демонстрировать кубики на животе. В ее гардеробе много кроп-топов, а сама Лопес с удовольствием делает селфи своего пресса. Многие обвиняли ее в использовании фотофильтров, поэтому однажды певица решила ответить на выпадки хейтеров. Она сделала селфи своего отражения в зеркале, на котором красовалось пятно. Конечно, Джен была в топе. Фото она подписала так: «О боже, что это за пятно на зеркале. Видите, никаких фильтров и фотошопа».

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 22 Июн 2017 в 10:01 PDT Если узнать фитнес-программу певицы, то обвинить ее в использовании фоторедакторов действительно сложно. Чтобы получить такие кубики, надо заниматься в спортзале. Дженнифер делает силовые упражнения с гантелями, занимается танцевальной аэробикой. «Две песни мы танцуем просто так, а две следующие танцуем с весом в руках», — рассказывала Лопес о своих занятиях в одном из интервью. Утяжелителем может служить медбол. Самостоятельно дома Лопес ежедневно делает боковую планку со скручиваниями. «Это упражнение позволяет прорабатывать косые мышцы живота (укрепляя пресс), ягодицы и мышцы ног», — объясняет выбор тренер певицы Дэвид Кирч. В следующем видео представлено еще несколько любимых упражнений Дженнифер.

Кажется, что мы почти никогда не видели певицу в закрытых нарядах. Топы — ее любимая одежда. Кубики пресса у Пинк действительно железные, а физическая подготовка — на уровне олимпийских спортсменов. Посмотрите, как на выступлениях она летает на трапеции!

Публикация от P!NK (@pink) 19 Ноя 2017 в 8:32 PST Все потому, что певица уделяет физическим упражнениям не менее полутора часов в день. Среди ее любимых тренировок — стретчинг, кардио и боевые искусства. В этом видео представлены эффективные упражнения, позволяющие добиться такого же пресса, как у Пинк.

Карли Клосс

Карли Клосс называют ангелом со стальным прессом. Модель Victoria’s Secret делает все возможное, чтобы оправдать этот титул. Карли любит бегать каждый день и даже участвовала в нью-йоркском марафоне в рамках благотворительного проекта.

Публикация от Karlie Kloss (@karliekloss) 20 Ноя 2017 в 9:16 PST А еще модель просто обожает кардиоупражнения, она даже вместе со своим тренером разработала специальную программу, которая представлена в следующем уроке.

Даже не верится, что Гвен — мать троих детей. Посмотрите на ее потрясающий пресс, который она с радостью демонстрирует публике. И ей есть чем гордиться. Конечно, за красивыми кубиками стоит большая работа. К тому же за физической формой Стефани присматривают два голливудских специалиста — тренеры Майкл Хилли и Гуннар Петерсон. Они разработали варианты диеты и упражнений для стального пресса, и этой программе певица неукоснительно следует. Наставники рекомендуют ей есть не более трех раз в день, но обстоятельно. При этом рацион должен быть разнообразным. В меню Стефани присутствует овсянка, лосось, соевое молоко. Из овощей она обязательно ест морковь, сельдерей, шпинат, брокколи, из фруктов — дыню, бананы, сливы. На перекус разрешены миндаль или кешью. Трансжиры вроде чипсов и любого фастфуда под запретом. В программе на пресс тренеры рекомендуют динамические упражнения с медболом, скручивания, отжимания, занятия с гантелями. Вот несколько вариантов из программы тренировок Гвен.

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