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Анна Седокова рассказала о новом периоде в жизни
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Анна Седокова рассказала о новом периоде в жизни 

Russianshowbiz.info 57 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица опубликовала селфи с ярким макияжем и спросила подписчиков, замечают ли они обновления, которые в ней происходят в последнее время.
Анна уверена, что ее поклонники все очень тонко чувствуют, поэтому не должны были пропустить кое-что очень важное. «У меня абсолютно новый период в жизни. Обнуление и обновление!» — заметила Седокова.
Девушка решила сохранить тайну и поблагодарила читателей за то, что они сразу обратили внимание на ее настроение, а не начали искать изменения во внешности. Кроме того, Седокова попросила писать в комментариях, какие изменения люди заметили на фото. Авторов правильных ответов певица решила поощрять «лайками», а затем обещала отметить записи самых трогательных и проницательных подписчиков.
Читатели предположили, что Седокова решила поэкспериментировать с серыми линзами, из-за чего ее глаза стали еще более яркими и выразительными.
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