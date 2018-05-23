Анна Седокова рассказала о новом периоде в жизни

Певица опубликовала селфи с ярким макияжем и спросила подписчиков, замечают ли они обновления, которые в ней происходят в последнее время.

Анна уверена, что ее поклонники все очень тонко чувствуют, поэтому не должны были пропустить кое-что очень важное. «У меня абсолютно новый период в жизни. Обнуление и обновление!» — заметила Седокова.

Девушка решила сохранить тайну и поблагодарила читателей за то, что они сразу обратили внимание на ее настроение, а не начали искать изменения во внешности. Кроме того, Седокова попросила писать в комментариях, какие изменения люди заметили на фото. Авторов правильных ответов певица решила поощрять «лайками», а затем обещала отметить записи самых трогательных и проницательных подписчиков.

Читатели предположили, что Седокова решила поэкспериментировать с серыми линзами, из-за чего ее глаза стали еще более яркими и выразительными.