Всеволод Сафонов: как поздняя любовь избавила артиста от пагубного пристрастия

Интеллигентность и сдержанность Всеволода Сафонова всегда привлекала к нему представительниц прекрасного пола. Но женщины привносили в жизнь актера не только радостные, но и грустные моменты. Развод с первой женой подтолкнул Сафонова к бутылке, но зато вторая супруга избавила его от этого пагубного пристрастия почти мгновенно.

ГДР и «Зимняя вишня»

На вечный вопрос юношества «Кем быть?» Севе Сафонову ответила война. Когда началась Великая Отечественная, ему едва исполнилось 15. Не смотря на уговоры мальчика сотрудников военкомата, на фронт его так и не взяли. Тогда Сафонов решил пойти в авиационный техникум. Стены учебного заведения Всеволод покинул в 1945-м. Но его так и не приняли в армию: оказалось, он не годен по состоянию здоровья. Не зная куда себя деть, молодой человек отправился за компанию с другом в Щукинское училище. Так Сафонов стал артистом.

Через 3 года после окончания вуза молодого актера отправили в своеобразную командировку в ГДР. Там он служил несколько лет в труппе театра советских войск, выступал перед военнослужащими, поддерживая в них патриотический настрой. Кроме того будучи за границей Всеволод выучил немецкий язык и влюбился. Избранницей артиста стала его коллега Валерия Рублева. Когда они вернулись на родину, то тут же подали заявление в ЗАГС. На свет появилась дочка Лена. Та самая Елена Сафонова из мелодрамы «Зимняя вишня».

Развод и бутылка

После ГДР к Сафонову пришла настоящая слава. Он стал работать на «Ленфильме» . Картины с его участием появлялись на советских экранах одна за другой: «Солдаты», «Дело „пестрых“, „Белорусский вокзал“, в общем, всех и не перечислить.

В отличие от карьеры, в личной жизни у актера далеко не все ладилось. После 15-ти лет совместной жизни, они стали абсолютно чужими друг другу людьми и решили, что лучшим выходом из сложившейся ситуации будет развод.

Несмотря на то, что расставание было неминуемо, Всеволод Дмитриевич тяжело переживал этот этап своей жизни. Тем более, что свою единственную дочь он безумно любил. Да и сама девочка была растеряна и раздавлена. Сафонов все чаще стал прикладываться к бутылке.

Метод лечения

Все изменилось в 1971 году. Тогда актера позвали сниматься в военной драме „Слушайте, на той стороне“. На площадке Сафонов повстречал свою давнюю знакомую Эльзу Леждей . Впервые они столкнулись на съемках „Шторма“ в 1957-м, но в то время между ними не пробежало ни единой искры. Чувства вспыхнули только спустя 14 лет и Всеволод воспрянул духом.

Единственное, что не устраивало Эльзу в партнере было его пагубное пристрастие к спиртному. Леждей вынесла актеру ультиматум: или водка, или она. Актер выбрал Эльзу. До конца своих дней актер практически не притрагивался к алкоголю. Они прожили вместе долгих 20 лет.