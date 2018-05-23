Иван Краско: откровенно о четырех браках и одном предательстве

В ближайшую субботу, 26 мая, гостем студии «Секрет на миллион» станет народный артист Российской Федерации Иван Краско , готовящийся отпраздновать «кожаную» свадьбу с женой Натальей, которая моложе актера на шестьдесят лет.

Скандалы и события не обходят семью Краско стороной. Для светской хроники Иван Иванович — золотой человек. То ссоры, то примирения, то уйдет к жене предыдущей, то не уйдет, то жена новая изменила, то нет… Словом, не жизнь, а театр! Зато не скучно. Но эту передачу записывали в момент затишья, когда все у супругов Краско было хорошо и тихо. Так что в студии знаменитый актер и его супруга откровенно рассказывали, с какими трудностями их семье пришлось столкнуться за прошедшие три года. Иван и Наталья объясняли, как квартирный вопрос портит их семейную жизнь, и на что было потрачено наследство ушедшего из жизни сына — Андрея Краско

Ну а еще телезрители смогут узнать, когда поклонникам пары стоит ждать рождения детей и кто в обсуждаемой семье зарабатывает деньги, а кто занимается приготовлением обеда. Собеседник Леры Кудрявцевой раскроет секрет бодрости тела и духа в 87 лет и расскажет, чем очаровывает женщин сегодня.

… Иван Краско был женат четыре раза, при этом каждая из избранниц была моложе предыдущей. Иван Иванович затронет тему предательства третьей супруги, которое было тяжело пережито артистом, а также назовет причину, по которой остался без крыши над головой. Ну а его избранница Наталья расскажет о трудном детстве, в котором пришлось пережить не одно предательство. Она никогда не видела своего отца, а родная мать добровольно отдала дочку в детский дом. Повзрослев, Наталья по собственной инициативе разыскала маму, но долгожданная встреча преподнесла ей только глубокое разочарование.

Смотрите программу «Секрет на миллион» с участием Ивана Краско в субботу, 26 мая, в 17:00 на НТВ

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