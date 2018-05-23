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Макдоналдс угодил в секс-скандал
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Макдоналдс угодил в секс-скандал 

News.ru 47 минут назад
За последние несколько дней 10 работниц сети McDonald’s в Детройте, Чикаго, Лос-Анджелесе и шести других городах подали жалобы на сексуальные домогательства, заявив, что компания игнорировала их недовольство. Судебные разбирательства организовал фонд Fight for $15.
Недовольные сотрудницы, включая американку 15 лет, сообщили, что их не слушали, издевались над ними и наказывали за «плохое поведение», сообщает CNBC.
Ресторанная индустрия, в которую в какой-то момент жизни оказывается вовлечена половина женщин, чаще всего сталкивается с сексуальными домогательствами. В этой сфере, как правило, работают женщины, которые получают невысокую зарплату и оказываются уязвимыми перед клиентами и коллегами.
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