Не смыкая глаз. Как оставаться бодрым всю ночь

Срочная работа, дальняя поездка или ожидание чего-то важного заставляют людей жертвовать ночным сном. «АиФ-Челябинск» рассказывает о способах сохранить бодрость и о том, что будет, если слишком долго не спать.

Яблокам — да, темноте — нет Проще всего оставаться бодрым, если вы заняты чем-то интересным — гуляете с друзьями или веселитесь на вечеринке. Другое дело, если приходится выполнять достаточно монотонную работу. На этот случай есть несколько приёмов, которые помогут не уснуть.

Яркий свет. Хорошее освещение является для организма сигналом к бодрствованию, поэтому во время ночной работы нужно позаботиться о том, чтобы свет в помещении был ярким.

Зелёный чай. Этот напиток на самом деле хорошо бодрит, тем более, что его можно употреблять в холодном виде. Для усиления эффекта к чаю рекомендуют добавить мяту.

Яблоки. Если ночью захочется есть, лучше отказаться от тяжелой пищи или сладостей, а отдать предпочтение кислым яблокам. Эти фрукты подбодрят и не вызовут сонливости, которая наступает после плотной трапезы.

Прохлада. В жарком и душном помещении сразу начинает клонить в сон, поэтому во время ночного бодрствования следует периодически проветривать комнату.

Массаж. Глаза тереть бесполезно, а вот массирование мочек ушей и точки между большим и указательным пальцем на руках поспособствует приливу сил.

Движение и дискомфорт. Удобно расположиться на мягком диване — не лучшее решение, если вы хотите оставаться бодрым всю ночь. При усилении желания заснуть следует сделать пару простых упражнений: приседания, махи руками, отжимания. Физическая активность улучшит кровообращение, а это, в свою очередь, придаст сил для работы.

Отдельные советы — для водителей, которым предстоит ночная поездка. Во-первых, лучше не отправляться в дорогу без предварительного отдыха. Вождение, особенно на плохо освещённых участках трасс, требует повышенной концентрации, а именно внимание первым притупляется из-за усталости. Хорошо, если в машине будет ещё кто-то: попутчик может разговаривать с водителем и вовремя заметить, если тот начнёт засыпать. Каждые два часа рекомендуется останавливаться, чтобы выйти из автомобиля, немного пройтись, растереть лицо.

Коварство кофеина

«Чего только не пробовал, когда нужно было срочно что-то сделать и приходилось засиживаться ночью. И колу с кофе мешал, и энергетики разные. Один раз испытал фокус, который подсказали друзья: надеть одежду, в которой ходишь днём — как бы обманываешь себя и кажется, что день продолжается, — делится опытом студент Максим. — Но такое работает только одну ночь. То есть вы не спите день, не спите ночь, на следующий день снова чем-то заняты, вечером присаживаетесь в кресло, моргаете… и открываете глаза к обеду следующего дня, и окружающие говорят вам, что вы спали как убитый. С этим нужно быть очень осторожным: если нет форс-мажора, после бессонной ночи лучше немого вздремнуть, чтобы не отключиться в самый неподходящий момент».

Не советуют практиковать ночные бдения перед экзаменами. У плохо выспавшегося человека снижается концентрация внимания и страдает память, что может сказаться во время выполнения заданий. Кроме того, недостаток сна провоцирует резкие перепады настроения и апатию, что вкупе с и без того нервной атмосферой экзамена может стать причиной провала.

Кстати, кофеиносодержащие напитки, особенно в сочетании со сладкой газировкой, весьма коварны. Дело в том, что бодрящее действие одной порции такого энергетика длится час-полтора, после чего наступает спад, и человеку требуется ещё порция «допинга». Понятно, что злоупотребление кофеином ни к чему хорошему привести не может. Поэтому специалисты рекомендуют ограничиться одной чашкой кофе. Причём следует помнить, что действие вещества начнётся не раньше чем через 20 минут после употребления.

«Суперсредства для многочасового бодрствования не существует. Самое правильное — выспаться накануне. Самое худшее — делать что-то важное или отправляться в дорогу в то время, когда вы привыкли отдыхать (например в пятницу вечером). Если не уснете в дороге совсем, то концентрация внимания точно будет снижена», — предупреждает врач-кардиолог, специалист по нарушениям сна Наталья Белинская.

Кстати:

Если ночью всё же удалось сохранить бодрость и сделать всё, что было запланировано, то утром следы усталости непременно будут заметны на лице. Чтобы выглядеть свежо, можно заранее поставить в холодильник любимый увлажняющий крем или заморозить пару ломтиков огурца — это средство поможет снять отёки на лице. Вместо огурца можно использовать пакетики с зелёным чаем. Для глаз также рекомендуют использовать увлажняющие капли — они снимут неизбежную сухость после бессонной ночи и сделают взгляд более открытым.