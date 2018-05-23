Могут ли таблетки помочь бросить курить

Понимаем, бросить курить сложно. Но можно. Если к этому правильно подойти. Составили инструкцию, что нужно делать, чтобы уже через несколько месяцев перестать пить кофе с сигаретой и ходить на перекуры на работе. А пока сделайте первый шаг — примите участие в челлендже от Александра Кержакова : «Откажись от вредной привычки, поменяй её на новую — полезную!» Что для этого нужно сделать? Вместо перекура делай упражнения и снимай их на фото или видео, ставь специальные хештеги #Держи_пас и #КержаковЧеллендж и выигрывай крутые призы! Веди хроники своей новой жизни без курения.

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Шаг № 1. Возьмите и бросьте

Фото: shutterstock.com Эффективнее всего пообещать себе однажды перестать курить, назначить дату и просто прекратить. Это может быть самый обычный день или какая-то знаменательная дата — неважно. Тут главное — не откладывать на день рождения любимой двоюродной бабушки, который через три месяца, или на следующий понедельник. Но ведь не все могут похвастаться такой силой воли, скажете вы!

Шаг № 2. Обманите себя

Фото: shutterstock.com Кому-то может быть проще постепенно снижать количество сигарет. Но останавливаться на этом шаге не имеет смысла — уменьшение количества сигарет не приводит к значительному снижению получаемых токсинов и, соответственно, к улучшению состояния здоровья. Некоторые люди переходят на лёгкие сигареты, хотя и тут организм быстро раскроет подвох: чем меньше концентрация никотина в сигарете, тем глубже человек вдыхает и тем больше сигарет в день он выкуривает.

Многие частично или полностью переходят на электронные сигареты, хотя недавнее исследование подтвердило, что нет никакой взаимосвязи между использованием электронных сигарет и полным отказом от курения, а вот риски для здоровья могут быть серьёзными. Кальян тоже часто рассматривают как безопасную альтернативу курению сигарет, но это заблуждение.

Шаг № 3. Признайтесь и обратитесь за помощью

Фото: shutterstock.com Если бросить курить самостоятельно не удаётся, стоит обратиться к специалисту и выбрать наиболее безопасный и эффективный способ медикаментозного лечения. Но их не так много: никотинзаместительная терапия (НЗТ), частичные агонисты никотиновых рецепторов варениклин и цитизин и атипичный антидепрессант бупропион.

Это альтернативный способ доставки никотина в организм. Такой метод применяется, чтобы уменьшить абстинентный синдром при отказе от курения. Существует несколько видов препаратов НЗТ, они различаются по времени, которое требуется, чтобы никотин попал в кровь, и которое нужно для его выведения из организма.

Никотиновые пластыри высвобождают одинаковую дозу никотина в течение 16—24 часов. Подъязычные таблетки, жевательные резинки и спреи доставляют никотин в организм значительно быстрее, зато время их действия меньше. Исследования показали, что использование пластырей с повышенной дозой никотина повышает шансы на успешный отказ от курения. Доказано и то, что использование спрея снижает никотиновую тягу быстрее, чем подъязычные леденцы. Считается, что лучше всего работает комбинированная НЗТ, когда средства длительного действия сочетаются с препаратами короткого действия, например пластырь с леденцами.

Варениклин и цитизин

Они не содержат никотин и считаются частичными агонистами никотиновых рецепторов головного мозга. Цитизин — вещество растительного происхождения, которое активно применяют в лечении никотиновой зависимости в странах Восточной Европы, а варениклин получили путём химических преобразований из цитизина.

С одной стороны, при приёме варениклина высвобождается на 40—60% меньше дофамина (гормона радости), чем при стимуляции рецепторов никотином. С другой — варениклин препятствует взаимодействию никотина с рецепторами. Этого достаточно, чтобы чувствовать удовлетворение и при этом не захотеть закурить. Благодаря последним клиническим исследованиям варениклин может быть признан безопасным даже для пациентов с сердечно-сосудистыми и нервными расстройствами, несмотря на такое предупреждение в инструкции.

Бупропион

Это антидепрессант, который применяется не только для лечения депрессии, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, но и в борьбе с табакокурением, ожирением и для лечения сексуальной дисфункции. Бупропион показал меньшую эффективность во время исследований по сравнению с варениклином, но его не стоит сбрасывать со счетов: комбинированная НЗТ в сочетании с бупропионом способна увеличить шансы успешного отказа от курения и снизить риск набора веса.

В России многие торговые марки предлагают пластыри, жевательные резинки и спреи. Варениклин и цитизин можно купить в виде таблеток, но необходимо предварительно проконсультироваться с врачом. Помните: у всех этих лекарств есть внушительный список побочных действий и противопоказаний, поэтому без наблюдения грамотного специалиста не назначайте себе терапию самостоятельно.

Шаг № 4. Посчитайте убытки (и вернитесь к шагу № 1)

Фото: shutterstock.com Если визит к врачу всё время откладывается, а понедельник так и не наступает, посчитайте, сколько денег можно сэкономить за год, просто перестав покупать пачку сигарет в день. Статьи по теме Четыре челленджа от послов ЧМ-2018: занимайся спортом и побеждай Оргкомитет ЧМ-2018 запускает главный ЗОЖ-челлендж этой весны Алексей Немов : «Кто мог подумать, что простой мальчик из Тольятти станет олимпийским чемпионом!» Алексей Смертин : 5 советов для начинающих бегунов

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