В больнице на севере Москвы всем желающим проверят щитовидку

Всемирный день щитовидной железы отмечается, начиная в 2008 года, 25 мая. Учредили его по инициативе Европейской тиреоидологической ассоциации (European Thyroid Association, ETA), занимающейся изучением вопросов, связанных со щитовидной железой и ее заболеваниями. В Северном округе в этот день одна из больниц проведет акцию, направленную на раннее выявление патологий щитовидки. Это ГКБ № 50 имени Спасокукоцкого.

В рамках акции всех желающих осмотрят и проконсультируют хирург и эндокринолог. Кроме того, можно будет сделать УЗИ щитовидной железы, сдать кровь на гормоны, а также при необходимости сделать пункцию щитовидки. Эта процедура доступна будет тем, у кого с собой будут результаты предыдущих обследований.

Для участия в акции нужно взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Заранее требуется записаться с 8.00 до 20.00 по будням по телефонам 8 (495) 611-04-47 и 8 (499) 760-76-76. По этим же телефонам можно получить дополнительную информацию.

Напомним, ГКБ № 50 находится по адресу ул. Вучетича, д.21.