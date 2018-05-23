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В больнице на севере Москвы всем желающим проверят щитовидку
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В больнице на севере Москвы всем желающим проверят щитовидку 

Управа района Молжаниновский города Москвы 40 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Всемирный день щитовидной железы отмечается, начиная в 2008 года, 25 мая. Учредили его по инициативе Европейской тиреоидологической ассоциации (European Thyroid Association, ETA), занимающейся изучением вопросов, связанных со щитовидной железой и ее заболеваниями. В Северном округе в этот день одна из больниц проведет акцию, направленную на раннее выявление патологий щитовидки. Это ГКБ № 50 имени Спасокукоцкого.
В рамках акции всех желающих осмотрят и проконсультируют хирург и эндокринолог. Кроме того, можно будет сделать УЗИ щитовидной железы, сдать кровь на гормоны, а также при необходимости сделать пункцию щитовидки. Эта процедура доступна будет тем, у кого с собой будут результаты предыдущих обследований.
Для участия в акции нужно взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Заранее требуется записаться с 8.00 до 20.00 по будням по телефонам 8 (495) 611-04-47 и 8 (499) 760-76-76. По этим же телефонам можно получить дополнительную информацию.
Напомним, ГКБ № 50 находится по адресу ул. Вучетича, д.21.
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