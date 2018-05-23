Внутренняя мизогиния: почему она опасна

В моем детстве, прошедшем в небольшом районном центре, обычным делом было разделение игр и компаний на «мальчишечьи» и «девчачьи». Последние при этом считались второсортными, и прослыть пацанкой или хотя бы быть иногда принимаемой среди мальчишек было весьма престижно. Правда, для этого приходилось соблюдать неписаные, но всем известные правила: стараться заслужить большее одобрение, чем остальные девочки, постоянно показывать, как ты ценишь возможность находиться в крутой (читай, мужской) компании, и активно высмеивать девчонок и девчачье. С возрастом обычно мало что меняется, разве что жизненные декорации. И редко какая женщина не транслирует привычно внутреннюю мизогинию — ненависть к самой себе и ей подобным.

Как выходит, что женщины начинают ненавидеть сами себя?

С раннего детства девочек и мальчиков активно впихивают в рамки того, что считается подходящим и правильным — обычно это не просто разные, а вовсе противоположные качества. В дальнейшем быстро становится очевидно, что мальчики/мужчины находятся в куда более выгодной позиции и имеют на порядок больше возможностей. Мужчина может оставаться холостяком, не участвовать в воспитании собственных детей (от неухода в декретный отпуск и отказа проводить с ребенком время дома до неуплаты алиментов и отсутствия в жизни ребёнка в случае, если родители разведены), иметь неограниченное количество сексуальных партнёрок, не заниматься домашним трудом и т.д, в итоге добиваясь большего в жизни с точки зрения общественных ценностей. Такое положение вещей женщин совершенно не радует, хотя многие могут этого и не понимать. Но противостоять ему в одиночку страшно — и на практике едва ли возможно. Поэтому наша психика выбирает иную тактику — дистанцирование от собственного пола и связываемых с ним стереотипов и предрассудков.

Как может проявляться внутренняя мизогиния?

Женщины избегают упоминания о своей «женскости», пытаются дистанцироваться от наиболее распространенных стереотипов о женщинах, одновременно поддерживая их. Звучит парадоксально, но на практике этот метод неплохо работает. Многие читательницы наверняка вспомнят, как гордились услышанным от мужчины «комплиментом» «Ну ты-то не такая, как все эти бабы!»; как поддерживали пренебрежительный, а то и презрительный тон мужской компании по отношению к женщинам; как почетно было быть «пацанкой» и дружить во дворе с мальчишками; как жестко критиковали стереотипно женственный стиль одежды. Всё это дает ощущение (хоть и иллюзорное) принадлежности к престижной социальной группе — мужской. На мужском признании во многом строится женское ощущение ценности и важности. И хотя использовать такие методы женщины начинают не от хорошей жизни, в долгосрочной перспективе мизогиния стоит и живет во многом именно на этом.

Женщины обесценивают все, что маркируется как «женское»

В реальности преданность стереотипным «женским» интересам (мужу, детям и домашнему очагу) не приносит никаких ощутимых преимуществ и зачастую даже не ценится, воспринимаясь как естественная («природное предназначение» же!). Поэтому те силы и время, которые женщины вкладывают в быт и комфорт окружающих их людей, крайне легко обесценить. А если все, что ты делаешь, не получает признания как нужное и полезное и не позволяет завоевать уважение окружающих, откуда взяться вере в себя и в ценность своего существования и усилий? И женщины невольно подключаются к обесцениванию значительной части своих собственных жизней, стремясь хотя бы так получить признание.

Почему внутренняя мизогиния — не выход?

То, что мы получаем в итоге, — все равно только иллюзия силы и власти

Согласно теории критической массы, изучающей, какое количество представителей/представительниц той или иной группы нужно, чтобы оказывать влияние на принятие решений, необходимо не менее 30% женщин, чтобы представлять реальную силу. В ситуации, когда мужчины принимают в свою компанию женщину и «пропускают» её вверх — например, по карьерной лестнице — она все равно не может менять даже собственный статус-кво. Кроме того, из страха быть снова отброшенными назад и уже искренне веря во «второсортность» своей социальной группы, женщины не хотят (или не смеют) продвигать подруга подругу. Таким образом, мужчины все равно оставляют женщин вне своего круга, не допуская к реальной власти.

У нас нет возможности обрести реальное понимание и ощущение собственной ценности

Постоянное стремление соответствовать требованиям, предъявляемым к «не таким, как остальные», не дает никому из нас утвердиться в вере в себя как полноценных, важных, значимых и достойных личностей несмотря на то, что мы не мужчины. Наличие титульной категории людей делает особенно трудным продвижение идеи о том, что остальные группы людей по определению не хуже, а многие из различий между ними на самом деле социально сконструированы и имеют мало отношения к действительности. Но только не отказываясь от самих себя можно обрести настоящую уверенность в том, что мы нужны и важны такие, как есть — и что в этом качестве мы ничуть не уступаем никому другому.

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