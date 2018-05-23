Десять незаменимых на даче вещей

Что может быть лучше загородного отдыха, когда за окном лето, а в городе душно и пыльно? И конечно, с наступлением тепла большинство российских семей потянулось за город, на дачи — кто-то на выходные, а кто-то и на весь летний сезон. Перед вами список предметов, которые помогут сделать ваш дачный домик еще более уютным и комфортным.

Кресло-гамак

Этот универсальный предмет сочетает в себе все прелести кресла и гамака. Однако по сравнению с гамаком, который нужно закреплять с двух сторон, кресло-гамак гораздо проще в использовании: достаточно выбрать, куда его повесить. К тому же его нетрудно сделать своими руками.

Переносной гриль

Мангалы — это прошлый век. Переносной угольный гриль намного компактнее и удобнее, ведь его можно взять с собой не только на дачу, но и, например, на пляж. Да и выглядит он в разы привлекательнее.

Большой зонт

Фото: derevodladoma.com Зонт от солнца — необходимая для отдыха на даче вещь, которая позволит вам наслаждаться свежим воздухом в тени и избежать солнечных ожогов. Главное — выбрать зонт с устойчивым основанием.

Скамья-сундук

Скамья со специальным отделением для хранения вещей пригодится каждому владельцу загородного дома. Ведь как мы знаем, места для хранения много не бывает. А если вы отдадите предпочтение модели на колесиках, то еще и сможете легко перемещать скамейку по всему участку.

Модуль для хранения

Еще один полезный предмет для дачи — передвижной модуль для хранения. Он может пригодиться вам и в доме, и у бассейна, и в зоне для барбекю.

Корзина для хранения

В продолжение темы хранения представляем вам очередное стильное решение — передвижную корзину, в которой можно хранить все, что пожелаете, от садового инвентаря до книг.

Светильники и гирлянды на солнечных батареях

Уличное освещение — еще одна важная тема, когда речь идет о загородном отдыхе. С помощью светильников на солнечных батареях вы сможете осветить дачный участок и при этом существенно сэкономить. А украсить дом, беседку и крыльцо вы можете гирляндами, также работающими на солнечной энергии.

Коврики для наружного размещения

Ковры для террасы или беседки на улице — настоящий тренд сезона. Такие коврики изготавливаются из особых, прочных материалов. Эти элементы декора влагоустойчивы, а еще они не боятся ни жары, ни холода.

Подушки для улицы

Подушки для наружного размещения помогут создать на вашем участке особый комфорт. Как и ковры, они устойчивы к температурным перепадам и влаге.

Кадки с растениями

Украсить пространство вокруг дома можно растениями в кадках. Так, в теплое время года они будут радовать глаз на улице, а осенью их легко можно будет перенести в тепло.

По материалам ivd.ru Фото: liveangarsk.ru, willemsefrance.fr, farpost.ru, home-and-garden.livejournal.com, 2kkomfort.ru, happymodern.ru, domechti.ru, 3deko.info.