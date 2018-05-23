Когда на Руси пили молоко овец

История нашей цивилизации неразрывно связана с культурой производства и потребления молока, а также продуктов его переработки. Тысячелетия назад люди приручили предков современных копытных животных, научились их доить. В Древней Руси молоку придавалось большое значение.

Этот продукт считался источником силы, здоровья, красоты и долголетия. До наших времен дошло немало пословиц и поговорок, отражающих уважительное отношение людей к молоку. Так каких животных доили наши далекие предки?

Корова-кормилица

Более пяти тысяч лет назад, когда жившие еще в Центральной Азии племена скифов одомашнили первых лошадей, на территории Восточной Европы существовала так называемая Трипольская культура, представителям которой ученые приписывают изобретение молочного животноводства.

Древняя цивилизация, зародившаяся еще в эпоху энеолита, датируется 5500-2700 годами до нашей эры. Она получила свое название по селу Триполье Киевской области, где были обнаружены археологические свидетельства существования этой культуры. По мнению исследователей, именно трипольцы (настоящее название народа утеряно в веках) первыми одомашнили крупный и мелкий рогатый скот.

Предками домашних коров ученые считают туров, которыми были богаты леса и степи Восточной Европы. Люди начали держать этих животных в загонах, на мощных быках возили поклажу и пахали поля. Маленьких турят кормили сеном, а остатки молока стали употреблять в пищу. Так и появились современные коровы.

Первые документальные свидетельства о молочном животноводстве на Руси ученые обнаружили на берестяных грамотах, датированных IX веком. Причем, если судить по этим историческим записям, в то время наши далекие предки уже освоили производство масла, сыра, простокваши и т.п.

Жители Древней Руси считали молоко питательным и полезным продуктом, они использовали его в приготовлении многих блюд. Издавна сохранилось уважительное отношение к корове, которую почитали главной кормилицей крестьянской семьи. Если учесть, что в дохристианские времена пожар от молнии считался божественным огнем и его было положено тушить не водой, а молоком, то можно себе представить: как много этого продукта имелось в наличии у поселян.

В эпоху православия языческие традиции почитания коров трансформировались, но не исчезли. Например, каждый год 18 апреля по старому стилю (1 мая), когда христианская церковь отмечает день святого Василия, во многих деревнях устраивали так называемые коровьи праздники. Было принято давать крупному рогатому скоту лучший корм, тщательно чистить животных, особенно в этот день.

Альтернативные варианты

Хотя основными «поставщиками» молока в Древней Руси были коровы, наши предки доили и других животных. Этой чести удостоились козы, кобылы, овцы.

Кроме того, много веков назад русские могли пробовать молоко или продукты его переработки, полученные верблюдицы; буйволицы; ослицы; оленухи; самки яка.

Козье молоко занимало второе место по популярности в Древней Руси, уступая лишь коровьему. Мелкий рогатый скот легче содержать, чем крупный. Козы неприхотливы, плодовиты. По этой причине они были широко распространены в крестьянском хозяйстве.

Молоко этих животных содержит больше полиненасыщенных жирных кислот, ценных белков и витаминов А, С, РР и D, чем коровье. Этот продукт легче усваивается организмом, практически не вызывает аллергии.

Причина, по которой козье молоко уступило конкурентную борьбу коровьему, заключается в специфическом запахе и вкусе, который возникает в результате работы сальных желез мелкого рогатого скота.

Несмотря на то, что практически у каждого крестьянина Древней Руси в хозяйстве была лошадь, а чаще всего и не одна, молоко кобылиц не пользовалось особой популярностью у наших предков. Если, например, жители Центральной и Средней Азии, а также татары отдавали предпочтение именно этому молоку, то соседствующие с ними русские крестьяне редко доили кобылиц и практически не употребляли в пищу их мясо.

Причину такого отношения к лошадям исследователи видят в особом уважении, которым на Руси пользовались эти животные. Их считали товарищами по работе, вместе с ними вспахивали землю. Кроме того, лошади были и боевыми соратниками, образ каждого былинного богатыря неотделим от его легендарного скакуна. Поэтому жеребенка не хотели обделять молоком кобылицы, чтобы он вырос крепким, ведь от его будущих усилий на пашне зависело благополучие крестьянской семьи. Да, и зачем доить кобылицу, когда коровы дают достаточно?

Овечье молоко полезнее коровьего и намного жирнее. В Древней Руси оно занимало третье место по употреблению. Этих животных, в основном, разводили на юге страны, где природные условия благоприятны для их содержания. Из овечьего молока готовили сыры и кисломолочные напитки. Сейчас данные продукты широко употребляют в пищу жители Крыма, Кавказа, Центральной и Средней Азии.

Верблюдиц, буйволиц и самок яка жители Древней Руси не разводили. Но они могли употреблять в пищу продукты переработки молока этих животных: сыры, брынзу, айран, джугурт, шубат и т.п. Приграничная торговля с представителями соседних народов в те времена была уже довольно развита.

Оленье молоко, которое широко употреблялось в пищу народами Севера, в 4 раза жирнее коровьего. Его могли пить только те русские, что перебрались в более морозные края по различным причинам. Например, скрываясь от преследования властей или услышав о прибыльных промыслах, которыми можно заниматься в северных землях.

Чисто теоретически жители Древней Руси могли доить и ослиц, ведь эти животные широко распространены в Европе и на Кавказе. Но практически нет никаких исторических свидетельств, что наши предки употребляли в пищу ослиное молоко. Наверное, если это и происходило, то лишь в случае крайней нужды. Например, если все коровы в округе пали от инфекционной болезни, а детей больше нечем кормить.

Кисломолочные напитки

Каждая национальная кухня может похвастаться собственным кисломолочным напитком. Античный историк Геродот (484-425 гг. до н.э.) указывал, например, что скифы-кочевники готовят из кобыльего молока кумыс. Знали этот напиток и на Руси. Так, Ипатьевская летопись объясняет успешный побег князя Игоря Святославича (1151-1201 гг.) из плена тем, что половецкие стражники были пьяны, они дескать «перебрали» кумыса, который русские в те времена именовали «млечным вином».

В Древней Руси из перебродившего молока готовили простоквашу, ряженку, сыворотку и варенец. Наши предки хорошо знали, что сыворотка способствует стройности организма, препятствует старению. Ее также использовали при лечении травм, для умывания и мытья головы, чтобы улучшить цвет лица и укрепить волосы.

Традиционным русским кисломолочным напитком был варенец, ныне незаслуженно позабытый. Он готовится из топленого молока, как и ряженка, только в отличие от нее в процессе используют не только закваску специальных бактерий, но и жирные сливки. Поэтому у варенца более мягкий и нежный вкус.