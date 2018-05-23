Ещё
Новое лицо рэперши смутило поклонников
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новое лицо рэперши смутило поклонников 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
Поклонники австралийской хип-хоп исполнительница Игги Азалии не узнали певицу. В среду, 23 мая, рэперша опубликовала фотографию в нижнем белье в своем аккаунте Instagram.
Подписчиков поразило, насколько изменилось лицо Азалии, если сравнить его с остальными селфи звезды. «Черт, ты изменилась! Очень хороша!» — восхищались одни в комментариях.
«Разве она всегда так выглядела? Я кое-как узнал Игги! Слишком красивая», — писали другие фанаты.
«Сначала я подумал: о господи, она выглядит совершенно иначе, что она сделала? Потом я понял, она улыбается! Она реально улыбается! Выглядит, как богиня!» — делали комплименты третьи.
Игги Азалия не стала отвечать ни на один комментарий, касаемый ее внешности.
В апреле у знаменитостей появился новый тренд под названием underboob (нижняя часть груди). Тенденцию намеренно открывать нижнюю часть груди заметили у звезд и их поклонников на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella. Игги Азалия поддержала идею и вместе с другими знаменитостями выложила в соцсети фотографию с полуголой грудью.
Последние новости
Россиянам напророчили голодное лето Россияне оценили работу Медведева во главе правительства Названо самое опасное для русскоязычных место в мире
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ким Кардашьян поделилась своим обнаженным фото8
Яйцо с двумя желтками: есть или не есть3
Названы марки опасного сливочного масла21
Пугачева поделилась интимными подробностями12
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
10:21
Смогут ли учёные продлить жизнь человека
Здоровье
07:34
Как выглядят дети, которых вырастили звери
Дети
01:00
К Бузовой вернулись аппетитные формы
Звёзды
11:41
Романы звезд, на которые всем плевать
Звёзды
12:05
Как живут жены спортсменов-богатеев
Звёзды
06:33
Мистические загадки, которые решат самые сметливые
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение