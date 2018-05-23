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Книга вместо водки. В год каждый должен прочитать не менее 12 произведений
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Книга вместо водки. В год каждый должен прочитать не менее 12 произведений 

АиФ Санкт-Петербург 34 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Об этом «АиФ» рассказал генеральный директор книжной сети «Буквоед» Денис Котов.
— В одном из своих выступлений пару лет назад вы сказали, что у книги в наши дни три главных конкурента: Интернет, телевидение и алкоголь. Они остаются и сейчас?
— Да, продолжают отнимать время. Правда, алкоголь сдаёт свои позиции, особенно это заметно в больших городах. Всё больше деловых встреч, различных мероприятий проходит без горячительного, хотя раньше вино, водка на приёмах и корпоративах считались нормой.
В остальном противники печатного слова наступают. Так, около двух часов в день среднестатистический россиянин смотрит телевизор, час «сидит» в Интернете и всего 12 минут отводит для чтения книг. И эту диспропорцию пока изменить не удаётся. Более того, в последнее время гаджеты усилили позиции. Потому что когда из сумочки или кармана можно спокойно достать мобильный телефон и в режиме реального времени узнать всю самую свежую информацию, это вызывает привязанность, зависимость. Книга в такой ситуации не рассматривается как альтернатива и проигрывает смартфонам и айпадам.
Культурный минимум
— Тем не менее в России, и Петербурге в том числе, в последние годы значительно выросло число читающих. Значит, девайсы не так уж всесильны?
— Во-первых, в нашем городе изначально не было такого падения интереса к живому слову, как во всей стране. Во-вторых, многие люди стали понимать: чтение — это прямой путь к самосовершенствованию, повышению интеллекта и качества жизни. Хорошая книга даёт возможность учиться на протяжении долгих лет, конструировать модель своего развития. Это как сокровищница: подберёшь ключик — будешь двигаться быстрее по всем направлениям. Подтверждают это и цифры: если в 2008 году в стране книгу открывали 54%, то сейчас свыше 60, а в нашем городе 73% жителей. В итоге в 2017-м Петербург стал победителем Всероссийского конкурса «Самый читающий регион России».
Город также создаёт условия, которые помогают развиваться экономически активным организациям. В частности, становится больше книжных магазинов. Только в прошлом году добавилось 11 новых, а всего их — 176. Причём всё чаще, особенно на окраинах, они являются своеобразными культурными центрами. Только в мае мы провели 288 бесплатных мероприятий для представителей всех поколений, от малышей до пожилых. И так — каждый месяц.
— Также вы выступили с призывом, что каждый житель нашей страны должен прочитать не менее 12 книг в год. Почему столько? И как из огромного массива издающейся сегодня литературы выбрать главное для себя?
— Двенадцать книг, с моей точки зрения, это некая санитарная норма, тот культурный минимум, который не позволит человеку деградировать. Конечно, у каждого свой уровень образования, любопытства, жизненного опыта, и никто навязывать другому, что именно ему читать, не может и не должен.
Но я бы выстроил такую систему координат. Если хочешь подняться по карьерной лестнице, обрати внимание на издания, которые помогут это сделать. Есть желание вырасти духовно — читай, что написали люди с большой буквы. Узнав их путь, поймёшь, как самому не наделать ошибок, «срезать угол» и не блуждать в трёх соснах. Конечно, можно «поглощать» всё подряд и постепенно сформировать собственные критерии. Но всё же, чтобы не терять время, лучше сразу поставить конкретные цели.
«Попала в переплёт»
— На завершившемся в эти выходные в Петербурге Международном книжном салоне широко обсуждался Манифест книжника, принятый с вашей подачи. Что это за документ?
— Это обращение, сформированное профессиональным сообществом. Ведь книга сегодня сама «попала в переплёт». Давление столь велико, что просто необходима продуманная стратегия по её поддержке со всех сторон. Наш Манифест не требует подписей высоких руководителей. Наоборот, предполагает широкое участие граждан: персональную ответственность каждого за продвижение чтения, просвещения — от собственной семьи до страны в целом.
Мы считаем, что каждый имеет право на бесплатное обучение чтению на родном и государственном языках, а в стране необходимо обнародовать полный список своих авторов. Всем должны быть территориально доступны библиотеки, широкий ассортимент изданий для личного и профессионального развития. Необходимо задумываться и о второй жизни книг, бережном к ним отношении, а не равнодушной утилизации. Надеюсь, эти ценности разделяют все мыслящие люди.
— Вы говорите о чтении в семье, но сегодня современные родители, часто разрывающиеся на двух работах, на общение с ребёнком выделяют несколько минут в день. Здесь уже не до книг…
— Не согласен. При всей занятости нужно находить время для чтения и приучать к этому детей. Если мама или папа возьмут в руки любое издание — приключенческий роман, детектив, фэнтэзи — для ребёнка это лучший пример. Он вырастет и сам подружится с книгой. Замечу, в последнее время детская литература становится всё более популярна. Не исключено, что это связано с увеличением рождаемости. Растёт и востребованность книг, связанных с хобби и творчеством. Люди хотят учиться творить, создавать своими руками что-то новое. Также набирает обороты документальная проза. А вот деловая линия сокращается.
Дороже золота
— Сегодня нередко спорят, надо ли в наш век Интернета иметь дома библиотеку. Каково ваше мнение?
— Считаю, что книги в квартире нужны. Это та связующая нить, которая объединяет целые поколения. Дети, внуки видят, что интересовало их родителей, на чём они воспитывались. Затем уже их дети откроют зачитанный ещё в военные годы томик стихов или прозы… Знаю семьи, где солдаты, уходя на войну, брали с собой дорогую им книгу и пронесли её через все сражения. Так получилось, что у меня не сохранилось книг отца. Не знаю, что он читал, и этот вопрос меня очень волнует. Я бы с удовольствием посмотрел его пометки на станицах, выписки… Мне кажется это важным, и я буду стараться передать сыну свои любимые книги. Хочется, чтобы он понял: это богатство, которое дороже вороха купюр и элитной недвижимости.
— А почему книги сегодня такие дорогие? Бутылка водки, о которой вы говорили как о конкуренте, и то стоит дешевле.
— Замечу: это прекрасно понимали в советские времена. Не случайно в 30-е годы прошлого века «Общество по борьбе с алкоголизмом» даже проводило беспроигрышную лотерею «Книга вместо водки». Если серьёзно, сейчас реальность другая. Цена книги формируется из многих аспектов: авторского гонорара, себестоимости производства, оплате труда специалистов (редактора, корректора, типографа), печати, оборудования. Плюс налоги, цена кредитов. Российский книжный союз предлагает включить книги в перечень товаров со сниженным налогообложением, но до конкретных решений далеко. Хотя во многих продвинутых странах это давно стало нормой.
Ну а основной причиной дороговизны книг являются низкие тиражи и высокая аренда помещений, где они создаются и выставляются. В Госдуму давно поступил проект закона о льготах в этой отрасли, но пока он лежит без движения. Оживить ситуацию может только забота об интеллектуальном развитии нации, активная государственная политика по продвижению чтения. Например, с помощью таких крупных событий, как Санкт-Петербургский международный книжный салон. И хотя его одного, конечно, недостаточно, изменения к лучшему очевидны. Мы остаёмся думающей, прогрессивной страной, где люди читают всё больше. Книга начинает отвоёвывать свои позиции, и нам всем надо её поддержать.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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