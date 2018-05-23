Поставь себе планку. Корреспондент «Вечерки» проверяет эффективность стойки

В интернете на различных ресурсах околоспортивного толка активно обсуждается упражнение «планка». Пользователи расхваливают его и говорят о невероятном влиянии на мышечный корсет. Корреспондент «Вечерки» выяснила, где здесь правда, а где выдумка.

В спорте я не новичок, тяжелые штанги и гантели — мои лучшие друзья. Уже не первый год активно тренируюсь. Однако было интересно попробовать что-то новое. Таковой новинкой для меня стала всем известная планка. Удобство в том, что никакого спортивного инвентаря не нужно. Необходимы только твердая горизонтальная поверхность и собственное тело.

Итак, принимаю упор лежа, опираясь на предплечья и носочки. Причем и здесь есть своя техника выполнения. Так, руки должны находиться строго под плечами, спина — идеально ровная, без всяческих прогибов, иначе велик риск получить травму. Ноги тоже должны быть выпрямлены.

Вообще правильная техника — краеугольный камень любого физического упражнения, будь то динамическая или статическая нагрузка. Если ей пренебречь, можно навредить себе.

Поза планки не самая удобная, но легко выдерживаю в такой стойке минуты четыре — сказываются многолетние тренировки. Чувствую, как напряглись мышцы живота и плечевого пояса. Нагрузки на ноги и спину — нет.

Сделав четыре подхода по четыре минуты стойки в планке, могу сказать, что какой-то особенной нагрузки не почувствовала. Мышцы, суставы, связки не испытывали никакого дискомфорта. Но оговорюсь — мой мышечный корсет привык и не к таким испытаниям. В качестве дополнительного упражнения на пресс планка вполне сгодится. Чтобы почувствовать эффект, ее нужно делать регулярно: через день, и увеличивая время выполнения. Это же относится к спорту в целом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Планка — статическое упражнение для укрепление мышц корпуса. Оно подходит тем, у кого есть проблемы с позвоночником и кому противопоказаны привычные сгибания-разгибания. Для активных спортсменов смысла в планке нет — у них мышцы и без того находятся в должном тонусе.