Паук на улице Чайковского вызвал у костромичей неожиданную реакцию

На улице Чайковского появился новый арт-объект, узнал KOSTROMA.TODAY. Там повесили фигуру паука с паутиной.

Одинокий оранжевый паучок с цветами находится практически напротив Музея сыра. И по стилю даже неплохо с ним сочетается. Горожане уже поделились мнением о новом городском украшении.

«Он, вроде, и миленький, но мелковат. Вам не кажется? А еще я не очень понимаю креатив того человека, который решил разместить цветы в задней части паука. Смотрится несколько странно», — говорит костромичка Ольга.

Кстати, возможно цветы посажены не в зад паука, как считают горожане, а в горшок, который паук тащит за собой. По крайней мере, так объясняли задумку чиновники. Правда, согласно этой идее, паучок должен протягивать горшок, а не тащить.

«Паук веселый. Но вот если бы по всей аллее таких паучков наставили — смотрелось бы гораздо лучше. И, кстати, никто не знает, почему вообще паук?» — говорит костромич Артем.

У авторов проекта есть ответ на этот вопрос — они объясняет выбор паука тем, что в этом месте располагается зеленая зона, в которой живет множество различных насекомых. Поэтому паук, по их мнению, туда замечательно вписывается.