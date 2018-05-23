Ещё
Паук на улице Чайковского вызвал у костромичей неожиданную реакцию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Паук на улице Чайковского вызвал у костромичей неожиданную реакцию 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
На улице Чайковского появился новый арт-объект, узнал KOSTROMA.TODAY. Там повесили фигуру паука с паутиной.
Одинокий оранжевый паучок с цветами находится практически напротив Музея сыра. И по стилю даже неплохо с ним сочетается. Горожане уже поделились мнением о новом городском украшении.
«Он, вроде, и миленький, но мелковат. Вам не кажется? А еще я не очень понимаю креатив того человека, который решил разместить цветы в задней части паука. Смотрится несколько странно», — говорит костромичка Ольга.
Кстати, возможно цветы посажены не в зад паука, как считают горожане, а в горшок, который паук тащит за собой. По крайней мере, так объясняли задумку чиновники. Правда, согласно этой идее, паучок должен протягивать горшок, а не тащить.
«Паук веселый. Но вот если бы по всей аллее таких паучков наставили — смотрелось бы гораздо лучше. И, кстати, никто не знает, почему вообще паук?» — говорит костромич Артем.
У авторов проекта есть ответ на этот вопрос — они объясняет выбор паука тем, что в этом месте располагается зеленая зона, в которой живет множество различных насекомых. Поэтому паук, по их мнению, туда замечательно вписывается.
Kostroma.Today: последние новости
Кострому ждет взлет числа беременностей с помощью ЭКО У школьника Артема Бикина – рак. Мальчику срочно нужна помощь Воспитательница сняла золотой крестик с малыша во время тихого часа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певица разделась в ванной в прямом эфире20
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах10
Названы марки опасного сливочного масла30
Ким Кардашьян поделилась своим обнаженным фото10
Пугачева поделилась интимными подробностями13
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
00:20
Подруга разоблачила Боню порочащей историей
Звёзды
10:21
Смогут ли учёные продлить жизнь человека
Здоровье
07:34
Как выглядят дети, которых вырастили звери
Дети
01:00
К Бузовой вернулись аппетитные формы
Звёзды
11:41
Романы звезд, на которые всем плевать
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение