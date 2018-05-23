«Слёзы сами лились». Как воронежские выпускники прощались со школой

Лучшие фото последних звонков детей и их родителей. Для выпускников и их родителей этот праздник стал семейным. Во время прощания со школой на лицах детей и их близких можно было прочитать противоречивые эмоции — это лёгкая грусть, смешанная со счастьем. Необычный коктейль из чувств и настроения можно увидеть на фото, которыми воронежцы поделились в соцсетях. Корреспонденты «Вести-Воронеж» выбрали лучшие из них.

vk.com, Валерия Мостовец

vk.com, Слава Зибров

vk.com, Евгения Казакова

vk.com, Ирина Золототрубова

vk.com, Anastasiya Tishkova

vk.com, Анжелика Зильберштейн

vk.com, Лилия Исаева

vk.com, Надежда Сахно

vk.com, Мария Пронина

vk.com, Ангелина Лукьянчикова

vk.com, Софья Бартко

vk.com, Вероника Хитарян

vk.com, Наталья Буланова

vk.com, Анна Агаркова

vk.com, Валерия Мостовец

vk.com, Валерия Мостовец Фото обложки — vk.com, Екатерина Крутских