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«Слёзы сами лились». Как воронежские выпускники прощались со школой
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«Слёзы сами лились». Как воронежские выпускники прощались со школой 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Лучшие фото последних звонков детей и их родителей. Для выпускников и их родителей этот праздник стал семейным. Во время прощания со школой на лицах детей и их близких можно было прочитать противоречивые эмоции — это лёгкая грусть, смешанная со счастьем. Необычный коктейль из чувств и настроения можно увидеть на фото, которыми воронежцы поделились в соцсетях. Корреспонденты «Вести-Воронеж» выбрали лучшие из них.
vk.com, Валерия Мостовец
vk.com, Слава Зибров
vk.com, Екатерина Тишкова
vk.com, Евгения Казакова
vk.com, Ирина Золототрубова
vk.com, Екатерина Токарева
vk.com, Ирина Лихачева
vk.com, Anastasiya Tishkova
vk.com, Анжелика Зильберштейн
vk.com, Лилия Исаева
vk.com, Надежда Сахно
vk.com, Мария Пронина
vk.com, Ангелина Лукьянчикова
vk.com, Софья Бартко
vk.com, Вероника Хитарян
vk.com, Наталья Буланова
vk.com, Анна Агаркова
vk.com, Валерия Мостовец
vk.com, Валерия Мостовец Фото обложки — vk.com, Екатерина Крутских
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