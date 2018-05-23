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4 верных признака того, что вам пора менять работу
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4 верных признака того, что вам пора менять работу 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
У вас постоянно плохое настроение
Запомните раз и навсегда: поход в офис — это не то, что должно вас удручать. Работа может приносить удовольствие. И даже более того, она обязана это делать. Иначе большая часть жизни превращается в один сплошной кошмар, который заканчивается только в пятницу вечером (чтобы в понедельник разыграться с новой силой).
Вы чувствуете, что не растете
Годы идут, а никто даже не думает о том, чтобы перевести вас на другую должность? Компания, в которой не заинтересованы в продвижении кадров, вряд ли стоит того, чтобы в ней задерживаться. Наберитесь смелости что-то поменять, иначе с каждым годом ситуация будет только усугубляться.
Ваши ежедневные обязанности — совсем не то, чего вы ждали от своей профессиональной жизни
Срочно уходите. У человека хорошо получается только то, что он любит: работать через «не могу» продолжительное время у вас просто не получится. Понимаем, очень непросто выйти из зоны комфорта и решиться на смелый шаг, но поверьте, это в первую очередь ради вашего же блага.
Вы на самом деле не верите в то, что ваша работа важна
Если вы уверены, что ваш труд не имеет никакого смысла и не приносит пользы, продолжайте искать себя. Другого выбора нет!
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