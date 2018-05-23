В Екатеринбурге откроются два гипермаркета японской одежды Uniqlo

Магазины популярного одежного бренда начнут работу в конце августа в «Гринвиче» и «Меге». Это первые магазины марки на Урале — региональную экспансию она начала в прошлом году. Первый магазин японского бренда Uniqlo разместится в ТРЦ «Гринвич» на двух уровнях и займет 1,8 тыс. кв. м, второй откроется в ТРЦ «Мега Екатеринбург» на площади 1,6 тыс. кв. м, пишет портал «Арендатор». Обе точки откроются в конце августа, они станут 30-м и 31-м магазином марки в России.

Uniqlo — розничная сеть повседневной одежды, принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co. Всего у компании более 1800 магазинов в 18 странах мира. Первый магазин в России открылся в 2010 г. в Москве, а экспансию в города-миллионники Uniqlo начала только в прошлом году с Казани. В 2015 г. на Россию приходилось около 2% глобальных продаж марки, к 2020 г. она должна вырасти до 7–8%, говорил «Ведомостям» исполнительный директор «Uniqlo Россия» Таку Морикава.

Компания начала открывать магазины за пределами Японии в 2001 г. — сначала в небольших городах Англии и США. Однако такая стратегия оказалась не очень подходящей, и создатель Uniqlo Тадаси Янаи спустя пару лет закрыл их и переориентировался на запуск больших магазинов в крупных городах.