10 самых популярных животных в Instagram

Кроме котиков, при виде которых расплываются в улыбке даже самые суровые люди, есть и другие домашние животные. Симпатичные, трогательные, забавные и бесконечно милые. В них невозможно не влюбиться — и сразу хочется подписаться на их аккаунты в соцсетях. Чтобы умиляться и поднимать себе настроение, глядя на их новые проказы и проделки на фотографиях. 10 аккаунтов, которые никого не оставят равнодушными, — кстати, котиков там нет.

Локи: помесь волка и собаки

В этом бесконечно обаятельном существе с невероятно глубоким и мудрым взглядом намешано несколько кровей. Хаски, маламут и белый полярный волк мирно уживаются в характере пса: хозяин утверждает, что не встречал создания добрее и спокойнее. Четвероногий питомец и его хозяин живут в Колорадо, но очень любят путешествовать вместе — и фотографировать по дороге пейзажи и себя самих. Владелец Локи выражает скромную надежду, что таким простым образом он подарит другим людям любовь к поездкам по миру вместе со своими любимцами.

Людвик: лысая морская свинка

Этот крохотный зверек живет со своей «мамой» в Польше — и очень много ест. Чтобы получать двойное удовольствие от этого приятного во всех отношениях процесса, Людвик и хозяйка стараются выкладывать еду на тарелку красиво, чтобы еще и фотографировать ее. Получается настолько хорошо, что местами не очень понятно — это аккаунт Людвика или модного фуд-блогера?

Собачка Лола попала в гостеприимный дом из приюта — малышка очень многое успела пережить за свою недолгую жизнь, но теперь выглядит вполне радостной и счастливой рядом со свинкой.

Грызуны Сварли и Дастин

Эта парочка живет в Аризоне — и кроме них в доме есть еще лабрадудль, утки, ежик и старая черепаха. Все они иногда появляются в кадре — то по очереди, то всем скопом.

Уолли, Сьюки и Отис — забавные кролики

Этих смелых ребят можно запросто принять за невероятно милых плюшевых игрушек, но они — совершенно настоящие. Хотя в это почти нереально поверить. Уолли, Сьюки и Отис — ангорские кролики, у них ангельский нрав и длинная мягкая шерстка. Живет прекрасная троица в штате Массачусетс со своей хозяйкой Молли. Первым прославился малыш Уолли c рыжей мордочкой, аккаунт так и называется — «Уолли и Молли». Но вовсе не потому, что он самый симпатичный. Просто он появился в доме раньше своих собратьев.

Красная ящерица-тегу Мак-Гайвер

Здесь подошли к ведению аккаунта по-взрослому: кроме профиля в Инстаграме у красной тегу Мак-Гайвер есть еще и страничка на Фейсбуке, и личный канал на ЮТьюбе. Так что нет ничего удивительного, что поклонников у этой большой ящерицы побольше, чем у иных человеческих звезд.

Мак-Гайвер обожает прогулки и купание, сидеть на ручках у хозяйки и сладко спать в ее постели под теплым одеялом.

Хамон: миниатюрный поросенок

Конечно, нужно обладать очень своеобразным чувством юмора, чтобы назвать любимого питомца Хамон, если он — поросенок. Его очень любят и обращаются с ним как с младенцем: он спит на хозяйском диване когда пожелает, например. Хамон гуляет по улицам и, похоже, обожает наряжаться в милые костюмчики — к слову, они ему несомненно идут.

Прингл — бородатая агама

Эта ящерица родилась и живет в Мельбурне. Хозяйка уверяет, что тактильно ее питомец мягкий — она берет его в руки вместо подушки, когда садится посмотреть любимый сериал по телевизору.

Шиншилла Мистер Бейгл

Мало того, что Мистер Бейгл очарователен и мил: он еще и борется за права животных, призывая подписчиков своего аккаунта отказаться от ношения шуб. Многие, кстати, действительно это делают после такой вот наглядной агитации.

Собаки хаски Луна и Блю Известно, что хаски — самые харизматичные и веселые изо всех собак. Вдвоем, конечно, им куда веселее — поэтому жизнь их владелицы никак нельзя назвать скучной или унылой. Между прочим, управиться с этой неугомонной парочкой ей удается порой не так уж и легко — это заметно на видео. Один из роликов, где хаски Блю явно «разговаривает» со своей хозяйкой, отчитывающей ее за какой-то проступок, собрал порядочное количество просмотров.

Смесь таксы и чихуахуа — Туна

Эта порода называется «чивини» — и она довольно популярна в наше время в США. Хозяйка подобрала собачку на обочине дороги во время велопрогулки, и с тех пор они не расстаются вот уже года два. Туна — звезда Инстаграма: благодаря своему неправильному и смешному прикусу ее фотографии очень популярны, а количество подписчиков растет с каждым днем.