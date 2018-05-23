Молодая мама пишет, что позволяет своему шестилетнему сыну ходить на свидание каждый месяц. Но реальность просто бесценна!

Один раз в месяц мой 6-летний сын приглашает меня на свидание пообедать. Он открывает двери для меня, выдвигает мой стул, спрашивает меня, как прошел мой день, оплачивает счет деньгами, которые он заработал, делая работу по дому, и даже дает чаевые официантам.

Делая это, я учу его, как ухаживать за леди. Как показать, что он уважает женщину, которую он любит (прямо сейчас, это мама). Мы убираем наши телефон и iPad (кроме момента, чтоб сделать эту фотографию) и сидим и говорим друг с другом о наших днях, вещах, которые мы хотим сделать и т.д. Я учу его столовому этикету и что грубо сидеть в телефоне на свидании с Вашей мамой или с кем-либо еще. Он изучает покупательную способность денег и как управлять им. Он изучает математику, поскольку мы складываем то, что мы хотим и удостоверяемся, что у нас остается 15%, чтобы уехать обратно домой. Да он молод, но я полагаю, что это то, что он должен изучить сейчас.

Никогда не рано учить Вашего ребенка, как должным образом уважать других, особенно женщин. Как женщина, которую постоянно оскорбляли в прошлом, для меня чрезвычайно важно, учить своего сына, как проявлять уважение. Слишком много мужчин в эти дни понятия не имеют, как ухаживать за женщинами или как их пригласить на свидание. Хорошо быть уверенной, что мой сын не будет одним из них.