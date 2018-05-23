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Когда она была ребенком, мама «поджарила» ее в духовке. Сейчас девочке 15 — и она готовится пойти в школу!
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Когда она была ребенком, мама «поджарила» ее в духовке. Сейчас девочке 15 — и она готовится пойти в школу! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В 2002 году Роберт Смит обнаружил свою 14-месячную дочь, Эшли, во включенной духовке. Мать малышки, Мелисса Райт, вытащила все полки, поставила температуру на 600 градусов, и поместила свою дочь внутрь. Эшли получила ожоги 3-ей степени и перенесла 28 операций в течение 10 лет!
Сейчас Эшли 15, и она готовится пойти в школу.
В 2003 году Райт была приговорена к 25 годам лишения свободы. Изначала она заявляла, что Эшли случайно выпала из ее рук, а дверь духовки захлопнулась сама собой. Некоторое время спустя, женщина заявила, что «она слышала голоса, которые повелевали ей положить малышку внутрь».
В июле этого года женщине попросила об условно-досрочном освобождении, но ей было отказано.
Следующее заявления об УДО она может подать лишь в 2021 году.
Сестра Эшли, Кортни Бренсон, которой была тогда 8 лет, тоже попросила о досрочном освобождении своей матери.
»Я навещала ее несколько раз. Она прошла через курсы психологического восстановления. Она прослушала курсы о недопущении жестокого обращения с детьми. Думая, мама полностью восстановилась, исправилась, и теперь это совсем другой человек» — рассказала Кортни.
Сама Эшли была категорически против УДО!
»Я думаю, Мелисса должна оставаться в тюрьме еще несколько лет» — заявила девочка в суде. «Я до сих пор не доверяю ей и боюсь за собственную безопасность. Наверное, ту боль, которую пережила я, не пожелаю даже своему зверскому врагу».
»Я не ненавижу Мелиссу, но и не люблю ее. Я простила ее».
По словам подростка, мама никогда не извинялась за совершенный ужас!
Детская травма Эшли осталась далеко в прошлом. У нее много планов и намерений, и она с уверенностью смотрит в будущее! Пожелаем ей удачи!
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