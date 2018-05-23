Почему «хорошие девочки» редко бывают счастливыми?

В нашем обществе всегда было принято воспитывать девочек так, чтобы они были ответственными и «удобными» для всех. Вот только удобно ли самим девочкам жить так, как от них того ждут? Об этом «МИР 24» рассказали психологи и психотерапевты.

2 июня в 16.15 на телеканале «МИР» стартует сериал «Старшая дочь». Это драматическая и остросюжетная история: счастливая жизнь обычной российской семьи обрывается в одночасье. В день празднования серебряной свадьбы убит отец троих дочерей Игорь Завьялов , его жена в результате нападения хулиганов оказывается в коме. Забота о двух младших сестрах-школьницах падает на старшую, Катю. Теперь студентке магистратуры предстоит принимать решения о содержании семьи, лечении мамы, и помогать сестрам справиться с потерей родителей.

Могут ли «хорошие девочки» быть счастливы?

«Сколько же «хороших девочек» от 17 до 60 лет побывало у психологов! — говорит автор тренингов, психолог Лариса Нестерова. — И знаете, что их, в целом, объединяет? Практически ни одна из них не может похвастаться тем, что счастлива. В детстве для многих из них было очевидно, что быть хорошей девочкой — значит, жить в относительном спокойствии, не вызывать на себя гнева родителей и учителей. С течением времени маска «хорошей девочки» закрепляется и прирастает. У некоторых она остаётся навсегда. Девочка становится старше и, не понимая, где маска, а где она сама, становится «удобной». «Удобной» для всех, но не для себя. И несчастливой, как правило».

В образ «хорошей девочки» отлично вписывается и ответственность за все: сначала за отличное выполнение домашнего задания, за душевный комфорт родителей, а потом — за соответствие образу «хорошей жены» и «хорошей хозяйки». Такие девочки всех возрастов, не колеблясь, отодвигают собственные желания и потребности ради удобства окружающих их людей. Взваливают на себя непосильный груз и несут его, улыбаясь. А их мужьям и близким людям даже в голову не приходит, что это не просто трудно, а иногда невыносимо!

Запрет на негативные эмоции

«Хорошие девочки», как водится, не злятся, — говорит психолог, психосоматолог Анжелика Стражкова. — Они улыбаются, сохраняют спокойствие, несмотря ни на что, проявляют себя отличными хозяйками и очень заботливыми женами, подругами, спутницами жизни. У каждой из них есть свой набор способов ухода от негативных эмоций, нередко состоящий из неконкструктивных вариантов».

По словам психолога, отсутствие навыков конструктивного реагирования, внутренний запрет на проявление негативных чувств, усвоенный в раннем возрасте, ведет к неврозам, болезням, а иногда — к уходу от реальности с помощью алкоголя.

«Что же делать?» — спросите вы. Прежде всего — признаться себе в том, что вам совсем не нравится быть всем «удобной». Вот только несколько ситуаций, предложенных психологом, психотерапевтом Светланой Поднебесной, автором проекта «Свобода быть собой». Если вы себя в них узнаете, то это повод насторожиться.

Звонок подруги в разгар вашей работы: ей очень хочется поделиться чем-то крайне важным для нее. В результате как не бывало 2-х часов вашей жизни и всей планируемой на это время работы. Вы вынуждены работать ночью или отказываться от других своих планов.

Требование мужа остаться дома вместо визита к друзьям: у него плохое настроение, не бросите же вы его одного!

Наоборот, ваш вынужденный поход в гости к родственникам при плохом самочувствии, чтобы маму не расстраивать.

Получасовое опоздание приятельницы, из-за чего пришлось отменить следующую встречу.

Вовремя непереведенная зарплата на карточку, т.к. работодатель очередной раз не успел это сделать, в итоге вовремя не куплен авиабилет в отпуск, вы «пролетели» мимо скидок и платите вдвое дороже.

А ведь эти люди просто сделали так, как им было удобно! Им в голову не приходит, что вами была принесена жертва, тем более если ситуация для вас типична.

«Возможно, в момент свершения этих событий вы сами вряд ли отдаете себе отчет, что происходит, — говорит психолог Светлана Поднебесная. — Только по окончании остается неприятный осадок на душе, досада, глухое раздражение на себя и на другого. А еще по вечерам вы чувствуете недовольство собой и прошедшим днем. Вроде бы день был насыщен событиями, вроде бы столько всего сделали, а удовлетворения от себя и от дня нет. И все чаще и чаще возникают неконтролируемые вспышки плохого настроения или неожиданные недомогания».

Как стать «удобной» для себя

«Где же выход из столь неприятного положения?», — спросите вы, узнав в себе такую удобную для всех «хорошую девочку». По словам психолога Ларисы Нестеровой, выход во взрослении и понимании, что по-настоящему взрослые люди имеют роскошь быть разными. Быть разными и не ждать одобрения со стороны. Быть разными и «плохими» в том числе. «Когда на приём приходит женщина с комплексом „хорошести“, — говорит психолог, — ей в течение определённого срока приходится учиться слушать себя, свои желания и потребности, принимать себя со всеми имеющимися качествами, выражать чувства, отстаивать личные границы, учиться говорить „нет“ тем, кто привык эти границы нарушать».

А начать можно с методики, которую рекомендует психолог Светлана Поднебесная. Задавайте себе вопрос: «Хочу ли я этого? Удобна ли мне сейчас эта ситуация»? Следующий важный вопрос: «Что я сама хочу сейчас? Что я могу сделать, чтобы мне было удобнее?»

Посмотрите на свой дом, отношения, работу, способ проведения свободного времени, здоровье, свой образ жизни с точки зрения удобства именно для вас. Устраивает ли это всё вас? Напишите список того, что не устраивает.

Проанализируйте каждый пункт. Что вы можете сделать уже сегодня, чтобы вам было удобнее и комфортнее? Составьте план, как вы это будете делать.

Все время фиксируйте свое внимание на выполнении пунктов плана. Вы уже умеете создавать комфорт окружающим, начните развивать у себя новое качество — создавать комфорт себе!

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ