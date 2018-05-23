Поклонники уверены, что Мила Кунис сильно постарела из-за челки

Красавица Мила Кунис , оставив детей на любимого супруга Эштона Катчера , отправилась в Лас-Вегас, чтобы покорить поклонников своим образом на ковровой дорожке музыкальной премии Billboard Music Awards 2018. Вот только вместо восхищения облик актрисы вызвал разочарование в сети.

Накануне в одном из самых ярких городов Америки состоялась торжественная церемония вручения музыкальной премии Billboard Music Awards 2018. Данное мероприятие по праву считается одним из самых престижных в мире шоу-бизнеса и крупнейшей музыкальной наградой в стране. Ведь победителей выбирают не голосованием, а рейтингами хит-парадов и объемами продаж дисков артиста, то есть выигрывает исключительно тот, кого в самом деле любит зритель.

На ковровой дорожке у входа в зал торжества появилось немало знаменитых гостей, не все из которых являются музыкантами. Многие актеры также изъявили желание принять участие в действе. Миниатюрная красавица-брюнетка Мила Кунис стала одной из них.

34-летняя актриса впервые за долгое время появилась перед репортерами в одиночестве. Многие поклонники предположили, что Эштон Катчер остался дома с детьми, но большинство все же списали все на ссору, отметив, что девушка выглядит уставшей и сильно постаревшей.

«Мало того, что она явно в парике, так еще и постарела ужасно» «Вид такой уставший. Наверно с мужем поругалась» «Челка ей не нужна +10 к возрасту сразу…» «Я даже ее не узнала, стала старше» «Бедная, с мужем наверно все плохо вот и вид такой замучанный» «И челка отстой и цвет слишком темный. Старит ее. И явные проблемы у нее в жизни. Глаза потухшие» «Очень сильно постарела» «Что-то у неё глаза усталые, взгляд тяжёлый»

Напомним, что не так уж давно в сети ходило немало слухов о возможном разводе Милы Кунис и Эштона Катчера, однако никакого официального подтверждения разговоры тогда так и не получили.