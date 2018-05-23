К чему нужно быть готовым перед первым марафоном?

Идея преодолеть марафон привлекает всех, кто занимается бегом. Пройти через марафон способны менее 1% людей, самым престижным считается участие в Бостонском марафоне, это знаковое событие в мире спорта. Несмотря на жесткие требования к участникам в забеге ежегодно принимают участие около 30 000 человек.

Если вы приняли решение пробежать марафон и даже наметили для себя конкретный забег, то вы должны знать, к чему должны быть готовы. Составление и соблюдение плана тренировок — это не единственное обязательство марафонца.

Вам придется не только бегать

Подготовка займет не менее трех месяцев, в течение этого времени вы будете тренироваться по программе, составленной тренером или найденной в интернете. Но подготовка к марафону — это намного больше, чем просто бег, вы должны сделать свое тело сильным, гибким и выносливым, для этого потребуются тренировки другой направленности.

Для того, чтобы пробежать марафон, нужно укрепить свои мышцы и сухожилия, для этого потребуются выполнять базовые упражнения с собственным весом и посещать тренировки другого формата, к примеру, пилатес. В подготовке к марафону пилатес является одним из самых предпочтительных направлений, он поможет укрепить мышцы, восстановить правильную осанку и избавиться от болей в пояснице.

Ваше тело станет другим

Многие отдают себе отчет в том, что при подготовке к марафону они будут терять много калорий и лишний вес, но лишь единицы осознают, что потеря веса частично произойдет за счет мышц. Большие энергетические затраты заставят потерять часть мышечного объема, к тому же время, которое раньше уходило на поддержание мышц, теперь будет уделяться исключительно бегу.

Изменения станут заметными примерно между шестой и девятой неделей подготовки. К этому нужно быть готовым заранее, это лишь одна из жертв ради участия в марафоне.

Заниматься подготовкой к марафону и фитнесом одновременно не представляется возможным, поэтому выбор нужно сделать еще до принятия решения об участии в забеге.

Вам придется чем-то жертвовать

Участие в марафоне — это выход на новый уровень для каждого бегуна, но стоимость этой возможности будет очень высока. Ради участия в марафоне вам придется пожертвовать многим, в первую очередь своим свободным временем и социальной активностью. Во время подготовки вы не будете узнавать самого себя, вы познакомитесь со своими новыми привычками, симпатиями и антипатиями, узнаете, что такое вставать по будильнику каждый день без исключения, даже по праздникам и выходным.

Если вы решили участвовать в забеге, то должны быть заранее готовы ко всем этим переменам. Помните о своей цели и широких перспективах, которые она перед вами откроет. Думайте о том, что время идет, и лучшего времени для участия в марафоне, чем сейчас, в будущем может и не быть.

Вам придется инвестировать в себя

Если для любительских занятий в зале или дома подойдет более или менее удобная спортивная одежда, но подготовка к марафону предполагает большую избирательность. Вы поймете, что ваши привычные футболка и шорты не подходят для длительного бега, что они впитывают пот, начинают натирать и превращают бег в пытку. Первоочередной покупкой станет спортивная одежда из воздухопроницаемого материала со способностью отводить пот от тела и испарять его.

Следующей покупкой станет новая пара кроссовок, они тоже будут подбираться в соответствии с новыми критериями. Обувь нужно менять при первых признаках износа, особенно при стирании подошвы в области пяток. С износом вы будете сталкиваться чаще, чем привыкли, так как будете проходить в этих кроссовках непривычные для себя расстояния. Обувь должна быть не только удобной, но и качественной, попытки сэкономить на кроссовках приводят как минимум к образованию болезненных мозолей и неспособности бегать на следующий день.

Вы будете постоянно хотеть есть

Для того, чтобы преодолевать огромные расстояния на тренировках, вам потребуется много энергии, вы будете есть намного больше, чем привыкли, но даже это не избавит от ужасного голода. Вам придется контролировать голод и утолять его исключительно правильными и полезными продуктами, порой устоять перед чем-то вредным будет невыносимо тяжело.

Важно научиться слушать свое тело и понимать, в чем оно нуждается на данный момент. Существенно возрастут потребности в правильных калориях, полезных продуктах для восстановления мышц и уровня энергии, а также в воде и электролитах. Вам придется делать выбор между блюдами и продуктами, которые хочется съесть в данный момент, и едой, которая будет полезна в перспективе.

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