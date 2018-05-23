Супруги смогут распоряжаться имуществом по совместным завещаниям и наследственным договорам

Граждане могут получить право распоряжаться имуществом на случай смерти как путём совершения завещания, так и заключения наследственного договора.

Соответствующий законопроект, предусматривающий новые для наследственного права возможности — заключать наследственные договора и составлять совместные завещания супругов — рекомендовал принять в первом чтении Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, передаёт пресс-служба Комитета.

В части завещания планируется внести уточнение, что оно может быть совершено не только одним гражданином, но и супругами, состоящими между собой в момент его совершения в зарегистрированном браке (совместное завещание супругов).

Проект федерального закона предполагает внесение изменений в части первую и третью Гражданского кодекса, согласно которым в случае смерти одного из супругов пережившему супругу будет принадлежать доля в праве на общее имущество супругов, равная одной второй, если иной размер доли не был определён брачным договором, совместным завещанием супругов, наследственным договором или в судебном порядке.

Также, согласно инициативе, после смерти одного из супругов второй получит свидетельство о доле в праве на общее имущество в нотариальном порядке.

В совместном завещании супруги смогут по обоюдному желанию завещать общее имущество, а также имущество каждого из них любым лицам, определять доли наследников в указанном наследстве, определять имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов.

Кроме того, супруги могут получить право на лишение наследства одного, нескольких или сразу всех претендентов по закону, без указания причин, а также будут вправе включить в завещание иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена Гражданским кодексом.

«Мы предлагаем расширить возможности граждан, вводя новые для российской юрисдикции конструкции — наследственный договор и совместное завещание супругов», — сказал глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников

Депутат также уточнил, что законопроект предлагает установить, что совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака, признания брака недействительным, а также в случае его отмены одним из супругов.

Совместное завещание супругов подлежит нотариальному удостоверению. В целях исключения возможности для злоупотреблений также предлагается ввести обязательную видеофиксацию нотариального удостоверения совместного завещания, при отсутствии возражений обоих супругов.

Введение в законодательство возможности составлять совместные завещания супругов позволит снизить число конфликтных ситуаций в семьях по поводу наследства. Такие завещания могут быть наиболее востребованы в семьях, когда у супругов есть дети от предыдущих браков, и в случаях, когда супруги имеют общих детей и хотят упростить для наследников процедуры принятия наследства, отметил Крашенинников.

Законопроектом также предлагается конструкция наследственного договора, который может быть заключён наследодателем с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию. Условия договора будут определять порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к указанным или третьим лицам.

Наследственный договор может также возлагать на потенциальных наследников обязанность совершить после смерти наследодателя действия имущественного или неимущественного характера.

При этом предполагается, что наследственный договор будет приоритетным над завещанием.

Отказавшийся от наследственного договора наследодатель обязан будет возместить другим сторонам договора убытки, возникшие у них к моменту получения уведомления об отказе наследодателя.

Таким образом в отношении наследственного договора предусматриваются меры по обеспечению интересов участников наследственного договора, при сохранении свободы волеизъявления потенциального наследодателя, отметил Крашенинников.

После заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества, даже если такое распоряжение лишит претендента на наследство прав на это имущество.

Наследственный договор позволит обеспечить должную реализацию договорённостей о наследовании имущества, поскольку является антиофшорной мерой и прописывает новые возможности для сохранения бизнеса в российской юрисдикции.

Проект закона направлен на расширение свободы распоряжения на случай смерти, снижение рисков конфликтов не только в семье, но и в целом в обществе, подчеркнул Павел Крашенинников.