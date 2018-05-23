«Какая красивая девочка»: сын Заворотнюк стал сенсацией на выпускном

Наследник актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл получил аттестат зрелости. Юноша пригласил на торжественное вручение старшую сестру Анну

Анна Заворотнюк поделилась снимком в Instagram, на котором позирует у дверей школы вместе с младшим братом. «Выпускник наш👨🏻‍🎓 Братишка, пусть путь твой будет светлый, яркий, добрый и успешный🙏🏻 мы всегда рядом❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — подписала под фото девушка.

Отметим, что звездные отпрыски выглядели очень торжественно. Майкл облачился в черный бархатный пиджак и белую рубашку, а его сестра позирует в розовом костюме, состоящем из шортиков с высокой талией и жакета. Многие пользователи заметили, что сын «прекрасной няни» невероятно похож на Анастасию. Кто-то даже отметил, что благодаря длинным волосам Майкл смахивает на девчонку.

За несколько часов снимок набрал более тысячи отметок «Нравится». «Поздравляем Майкла, желаем дальнейших успехов ❤️😻👍», «Какой взрослый уже парень 🙈», «Очень рады за Майкла))) Желаю ему сил в дальнейшем будущем 😍🙋💪🎉», «Какая красивая девочка», — писали пользователи соцсети в комментариях под снимком.