Кендалл Дженнер высмеяли за отфотошопленный живот

Поклонники высмеяли американскую топ-модель Кендалл Дженнер за заметно отредактированный живот на фотографии, опубликованной в ее Instagram-аккаунте в среду, 23 мая.

На снимке c подписью «абсолютно сухая» (bone-dry) 22-летняя Дженнер сидит топлес с бокалом красного вина. Подписчики заметили, что стена, находящаяся на уровне живота девушки, изогнута, и начали язвить по этому поводу в комментариях.

«У тебя или стены кривые, или очень слабые навыки фотошопа», — писали одни.

«Мне нравится фото, но мне кажется тут есть небольшой косяк в обработке», — добавили другие.

Некоторые решили, что Дженнер отфотошопила еще и руку. «Фотошоп! Люди, серьезно, взгляните на ее локоть», — призывали они.

Несмотря на все недовольства, фотография собрала около четырех миллионов лайков.