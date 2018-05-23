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Кендалл Дженнер высмеяли за отфотошопленный живот
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Кендалл Дженнер высмеяли за отфотошопленный живот 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Поклонники высмеяли американскую топ-модель Кендалл Дженнер за заметно отредактированный живот на фотографии, опубликованной в ее Instagram-аккаунте в среду, 23 мая.
На снимке c подписью «абсолютно сухая» (bone-dry) 22-летняя Дженнер сидит топлес с бокалом красного вина. Подписчики заметили, что стена, находящаяся на уровне живота девушки, изогнута, и начали язвить по этому поводу в комментариях.
«У тебя или стены кривые, или очень слабые навыки фотошопа», — писали одни.
«Мне нравится фото, но мне кажется тут есть небольшой косяк в обработке», — добавили другие.
Некоторые решили, что Дженнер отфотошопила еще и руку. «Фотошоп! Люди, серьезно, взгляните на ее локоть», — призывали они.
Несмотря на все недовольства, фотография собрала около четырех миллионов лайков.
В марте британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в своем Instagram снимок с чересчур тонким носом. Лицо 47-летней модели сфотографировано без макияжа, однако неестественные пропорции носа вызвали недоверие у поклонников, которые обвинили Кэмпбелл в использовании фотошопа.
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