Adidas начала «печатать» обувь на 3D-принтере

Adidas планирует к концу этого года выпустить 100 тыс. пар обуви с подошвой, напечатанной на новом 3D-принтере, созданном стартапом Carbon.

Джеймс Карнес, вице-президент по стратегическому развитию бренда компании, также сказал, что у них есть масштабный план по дальнейшему наращиванию объемов и закрепления в качестве крупнейшего в мире производителя 3D-печатной продукции. Джозеф де Симон, генеральный директор Carbon, заявил, что к третьему кварталу 2018 года у Adidas будет достаточно оборудования, для выпуска миллиона пар 3D-кроссовок.

Образец напечатанного сникера

Представители компании отказались рассказать, когда и где в следующем году будут распространять 100 тыс. первых пар напечатанной обуви. В январе 2018 года в избранных магазинах Нью-Йорка небольшая пробная партия Futurecraft 4D продавалась по $300, но потом они еще несколько раз перепродавались на онлайн-аукционах.

Эксперты говорят, что применяемая технология Digital Light Synthesis для формирования модели использует кислород и свет, не производя вредных отходов, а конструкция настраивается удаленно. Потенциально это может привести к тому, что Adidas сможет сканировать потребителей в магазине для создания персональной обуви.

Напомним, что 3D-принтер напечатал сенсоры на коже человека.