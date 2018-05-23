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Adidas начала «печатать» обувь на 3D-принтере
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Adidas начала «печатать» обувь на 3D-принтере 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Adidas планирует к концу этого года выпустить 100 тыс. пар обуви с подошвой, напечатанной на новом 3D-принтере, созданном стартапом Carbon.
Джеймс Карнес, вице-президент по стратегическому развитию бренда компании, также сказал, что у них есть масштабный план по дальнейшему наращиванию объемов и закрепления в качестве крупнейшего в мире производителя 3D-печатной продукции. Джозеф де Симон, генеральный директор Carbon, заявил, что к третьему кварталу 2018 года у Adidas будет достаточно оборудования, для выпуска миллиона пар 3D-кроссовок.
Образец напечатанного сникера
Представители компании отказались рассказать, когда и где в следующем году будут распространять 100 тыс. первых пар напечатанной обуви. В январе 2018 года в избранных магазинах Нью-Йорка небольшая пробная партия Futurecraft 4D продавалась по $300, но потом они еще несколько раз перепродавались на онлайн-аукционах.
Эксперты говорят, что применяемая технология Digital Light Synthesis для формирования модели использует кислород и свет, не производя вредных отходов, а конструкция настраивается удаленно. Потенциально это может привести к тому, что Adidas сможет сканировать потребителей в магазине для создания персональной обуви.
Напомним, что 3D-принтер напечатал сенсоры на коже человека.
текст: Иван Маличенко, фото: Shutterstock
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