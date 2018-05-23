«Синий цвет уходит в прошлое». Владимир Панов рассказал, какие будут заборы в Нижнем Новгороде

— Мы все с вами с одной стороны привыкли, а с другой — устали от количества синих заборов, которых достаточно много находится в городе, — рассказал на Youtube-канале PolitBook Владимир Панов . — Поэтому по поручению губернатора была проведена работа, мы исследовали опыт Москвы, Санкт-Петербурга, зарубежных городов и сейчас подготовили новые стандарты по оформлению как строительных, так и ремонтных работ. Если говорить о самих стройках: уйдут ли синие заборы? Да. Синий цвет уходит в прошлое.

Новые заборы в Нижнем Новгороде будут серого цвета.

— Сейчас заборы становятся другой формы — они могут быть в виде сетки, могут быть сплошными, — рассказал мэр. — Но основной цвет будет теперь серым. Либо, если будет использоваться комбинированный забор, будет еще оранжевая сетка.

— Отдельно также рассматриваем вопрос, когда пешеходная зона примыкает к стройке. Мы прекрасно помним, что это были не самые симпатичные конструкции и были, на мой взгляд, недостаточно безопасными. В темное время суток там не было никаких светоотражающих элементов. Отдельно был проработан вопрос по ограждению земляных работ, которые осуществляются в первую очередь на дорожной части. Они должны также подсвечиваться. С точки зрения формы, она стала более сплошной.

Ранее мы писали, что названа дата падения синего забора на Нижне-Волжской набережной.