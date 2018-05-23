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Анна Снаткина впервые показала дочь
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Анна Снаткина впервые показала дочь 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Российская актриса, вышедшая замуж за актера и телеведущего Виктора Васильева, воспитывает 5-летнюю дочь Веронику. Рождение малышки далось Анне нелегко, поэтому она с особенной тщательностью оберегает девочку от посторонних глаз. Но, очевидно, мама не может не похвастаться поклонникам успехами любимой дочки.
На днях Анна выложила в своем блоге видео, в котором запечатлен танец девочек-гимнасток. Судя по тому, что на записи присутствуют довольно высокие спортсменки, Снаткина слукавила, когда публиковала поздравление дочери. Именно к такому выводу пришли поклонники актрисы. Вероятно, 5-летняя Вероника все же есть на записи, но выглядит старше своих лет. В дополнение к поздравлению малышки с успехами в гимнастике, Анна опубликовала диплом, согласно которому Вероника Васильева заняла первое место на Первенстве Центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Актриса пообещала дочери всегда быть рядом с ней и поддерживать ее во всех начинаниях. Подписчики Анны добавили: «Прекрасно, что вы находите время и для работы, и для семьи, и для своего ребенка! А то, ведь, сколько ужасных примеров, когда знаменитые артистки, в конце концов, оставались одинокими…»
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