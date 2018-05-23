Александр Шумский выступит на международном экономическом форуме

24 мая на ПМЭФ-2018 (Петербургском международном экономическом форуме 2018) состоится экспертная сессия на тему: «Экспортный потенциал креативных индустрий России».

«…Креативные индустрии — один из источников роста несырьевого экспорта, способствующий гуманитарному присутствию за рубежом и развитию имиджа России. Они повышают международную инвестиционную привлекательность страны и дают возможность изменить структуру экспорта в пользу высокотехнологичной продукции, креативных услуг и цифровых сервисов…» — подробное описание сессии по ссылке: https://www.forumspb.com/programme/56931/.

«Креативный капитал — это важный элемент для развития экономики любой страны в современном обществе. Мода — неотъемлемая и самая практичная часть креативной индустрии. У России высокий экспортный потенциал в области моды, и мы развиваем это направление в том числе в рамках различных инициатив Национальной палаты моды — Fashion Futurum, FashionNet и др. На отечественном рынке каждый год появляются новые таланты, которые вызывают большой интерес в мире несмотря на то, что модная индустрия — одна из самых высоко конкурентных областей бизнеса. Прямо накануне ПМЭФ-2018 Национальная палата моды проводит в Санкт-Петербурге большой тренинг для молодых дизайнеров в рамках Fashion Futurum Business Accelerator — мы делаем ставку на новые имена, которые легко адаптируются к новым условиям мировой экономики, переходящей на цифру», — рассказывает Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.