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Она боялась открывать этот счет на лечение. Но она просто плакала после того, что прочла там!
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Она боялась открывать этот счет на лечение. Но она просто плакала после того, что прочла там! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Однажды, бедный мальчик, который продавал товары от двери до двери, чтобы заплатить себе за обучение, обнаружил, что у него в запасе только десять центов, а он был голоден.
Он решил, что попросит еду в следующем доме. Однако, он растерялся, когда прекрасная молодая женщина открыла дверь. Вместо еды он попросил стакан воды. Она подумала, что он был голодный и принесла ему большой стакан молока. Он медленно пил его, и затем спросил: «Сколько я должен Вам?» «Вы ничего не должны мне, » ответила она. «Мать учила нас никогда не принимать плату за доброту.» Он сказал: «Тогда, я благодарю Вас от всего сердца.»
Когда Говард Келли покинул тот дом, он не только чувствовал себя сильнее физически, но и его вера в Бога и человека стала сильнее.
Некоторое время спустя, эта молодая женщина сильно заболела. Местные доктора не знали, что с ней и они отправили ее в большой город, где они созвали специалистов, чтобы изучать ее редкое заболевание. Доктор Говард Келли был призван для консультации. Когда он услышал название города, откуда приехала женщина его глаза наполнились странным светом. Немедленно он поднялся и спустился по коридору больницы в палату. Одетый в халат доктора он вошел, чтобы увидеть ее. Он узнал ее сразу. Он вернулся в консультационный кабинет, полный решимости приложить все усилия, чтобы спасти ей жизнь. С того дня он уделял особое внимание этому случаю. После долгой борьбы это сражение было выиграно.
Доктор Келли попросил офис передать конечный счет на лечение ему для одобрения. Он посмотрел на него, затем написал что-то на краю, и послал его в ее палату. Она боялась открывать его, поскольку была уверена, что всю оставшуюся жизнь будет оплачивать такое лечение. Наконец она посмотрела, и что-то привлекло ее внимание на краю бланка. Она прочитала эти слова: «Оплачено полностью одним стаканом молока». Счет подписан доктором Говардом Келли. Слезы радости полились из ее глаз, а ее счастливое сердце молилось: «Спасибо, Бог, что Ваша любовь распространилась за все границы через человеческие сердца и руки.»
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