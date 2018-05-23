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Соседние регионы не довольны алтайской «молочкой»?
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Соседние регионы не довольны алтайской «молочкой»? 

АиФ — Алтай 51 минуту назад
Опять слышал про недовольство качеством алтайской «молочки» соседями. Что опять не так?
Нарекания на качество алтайской молочной продукции бывают периодически в регионах Сибири, куда она поставляется. Но зачастую под видом «алтайских» продаются сыр и масло неустановленных производителей с указанием несуществующих предприятий. Но бывают претензии и реальным торговым маркам. Так, в конце апреля забраковали алтайский творог в Красноярске.
По словам руководителя ассоциации «Енисейский стандарт» Сергея Новикова, объединение сельхозпроизводителей и переработчиков получило от красноярцев множество заявок на проверку творога. Для экспертизы были закуплены семь образцов. Три из них проверку не прошли. В одном твороге, производимом в Республике Алтай, обнаружены растительные жиры — продукт оказался фальсифицированным. В другом — массовая доля белка не соответствовала требованиям стандарта (ниже в 4 раза). А в барнаульской продукции количество дрожжей в твороге было завышено в 150 раз и было меньше нормы молочнокислых микроорганизмов.
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