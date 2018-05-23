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Российские звезды рассказали о ювелирных предпочтениях
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Российские звезды рассказали о ювелирных предпочтениях 

360tv.ru 31 минуту назад
Певица Татьяна Буланова и актриса Полина Сидихина рассказали о любимых драгоценных украшениях и о томкакими критериями они руководствуются при выборе ювелирных изделий. Об этом сообщило ИА Nation News.
«Мне нравятся больше такие вещи: не ширпотреб, а которые есть только у меня и еще нескольких человек. Уникальность не в ценности камня или чистоте бриллиантов, а в том, что их есть несколько штук всего. Пускай это будет что-то маленькое, но особенное», — поделилась мнением Татьяна Буланова.
Она добавила, что зачастую драгоценностям предпочитает оригинальную бижутерию, например пластмассовые серьги.
Полина Сидихина любит украшения с крупными камнями. И если подарки поклонников ей не по душе, девушка с легкостью возвращает «комплименты» обратно.
«Мне, на самом деле, очень лениво каждый раз всовывать в себя сережки, колечки. Наверное, легче просто надеть часы: быстро, просто и сразу статусно», — заявила актриса.
Крупные драгоценные камни обнаружили в январе 2018 года в Якутии. Вес алмазов — 97,92 и 85,62 карата.
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