Российские звезды рассказали о ювелирных предпочтениях

Певица Татьяна Буланова и актриса Полина Сидихина рассказали о любимых драгоценных украшениях и о томкакими критериями они руководствуются при выборе ювелирных изделий. Об этом сообщило ИА Nation News.

«Мне нравятся больше такие вещи: не ширпотреб, а которые есть только у меня и еще нескольких человек. Уникальность не в ценности камня или чистоте бриллиантов, а в том, что их есть несколько штук всего. Пускай это будет что-то маленькое, но особенное», — поделилась мнением Татьяна Буланова.

Она добавила, что зачастую драгоценностям предпочитает оригинальную бижутерию, например пластмассовые серьги.

Полина Сидихина любит украшения с крупными камнями. И если подарки поклонников ей не по душе, девушка с легкостью возвращает «комплименты» обратно.

«Мне, на самом деле, очень лениво каждый раз всовывать в себя сережки, колечки. Наверное, легче просто надеть часы: быстро, просто и сразу статусно», — заявила актриса.

Крупные драгоценные камни обнаружили в январе 2018 года в Якутии. Вес алмазов — 97,92 и 85,62 карата.