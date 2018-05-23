Ценный орден, потерянный в толпе, чудесным образом нашел свою обладательницу

Жительнице Королева и маме шестерых детей Марине Дядюн вернули орден материнской славы, который женщина потеряла во время шествия «Бессмертного полка».

Все произошло на Тверской улице в Москве. Марина несла на руках младшего ребенка, когда обнаружила, что почетный знак исчез. Найти пропажу сразу не удалось. За помощью супруги в тот же день обратились в полицию, а также к волонтерам. Они даже вернулись на Тверскую ночью, но безрезультатно. По словам главы семьи, орден много значил для супруги. Потеряв награду, женщина долго плакала.

Источник фото: телеканал «360»

«Для супруги это был шок. 9,10,11 12 — эти числа для нее как траур были. Мы обращались в полицию, написали заявление, обращались в штаб «Бессмертного полка». Мы просто верили что на «Бессмертный полк» приходят люди, у которых душа, совесть и честь! И человек, который нашел ее, отозвался — мы ему очень благодарны! Ему низкий поклон от нас супругой», — поделились Вадим и Марина Дядюн, жители Королева.

Вернуть орден помог москвич Антон Кравец. Он также участвовал в шествии «Бессмертного полка» вместе с сыном и нашел медальон. По словам мужчины, опознать знак он пытался несколько дней. И выяснил, что поднял с земли орден материнской славы.

Такую награду вручают только в Московской области, так что Антон написал письмо губернатору с просьбой помочь вернуть орден владелице. Ответ пришел в течение трех дней и вскоре Антон и Марина встретились в Доме Правительства в Красногорске.

Источник фото: телеканал «360»

«Я отец двоих детей и понимаю, насколько значима эта награда для многодетной мамы. У нее шестеро, и они все медалисты, победители всевозможных конкурсов. Я ей в ноги кланяюсь, как она смогла воспитать таких детей. И я понимаю, что для нее эта награда значима. Я не мог поступить иначе», — рассказал Антон Кравец.

Супруги Дядюн сейчас ждут седьмого малыша. Они надеются, что вновь обретенный орден принесет им удачу в полуфинале всероссийского конкурса «семья года». Они участвуют в нем от Московской области.