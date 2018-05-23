«Я сексуальная штучка в инвалидном кресле»: откровенный флешмоб в Twitter

Несколько лет назад один известный американец Кен Дженнингс (Ken Jennings) написал в своём Твиттере пост о том, что нет ничего печальнее, чем видеть красивого человека в инвалидном кресле. При этом Кен считается одним из самых умных и эрудированных людей в Америке, поэтому его твит вызвал шок у толерантных людей по всему миру.

В 2018 году блогер и активист за права людей с ограниченными возможностями Энни Сегара (Annie Segarra) ответила на пост своей фотографией в инвалидной коляске. Так девушка хотела доказать, что «горячие штучки» в кресле не должны вызывать грусть и жалость. Твит стал популярным и благодаря ему появился хэштег #hotpersoninawheelchair, под которым интернет— пользователи устроили стихийный флешмоб, публикуя свои фото в инвалидных колясках.

«Нет ничего грустнее, чем красивый человек в кресле? Поплачь по этому поводу, детка». «Я не хотела бы определять себя как красивого человека в кресле, но я точно крутой человек в кресле, и я весьма далека от печальных историй. Разнообразие рулит!» «Заказывали сексуального человека в кресле? Счастливого солнечного понедельника!» «Грустно — это не тогда, когда красивые люди в инвалидном кресле. Грустно — это когда люди думают, что именно это отличает нас от здоровых людей и основывают свою оценку на том, привлекательными ли они нас находят. Вот что грустно». «Если вы считаете, что я достаточно мелочна, чтобы присоединиться к твиттер-семье таких же, как я, и бросить вызов невежественному твиту четырехлётней давности, то вы правы». «"Нет ничего печальнее, чем горячий человек в инвалидной коляске" — @KenJennings сойди с ума по этому поводу». В рамках флешмоба участники публиковали по-настоящему горячие снимки. «Моя горячая сестрёнка» К твитам про «горячую штучку в кресле» присоединились также и мужчины А что вы думаете об этом? Заслуживают ли люди в инвалидных креслах жалости или восхищения? Поделитесь своим мнением в комментариях.