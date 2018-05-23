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Браки между дальними родственниками: в чём может быть опасность
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Браки между дальними родственниками: в чём может быть опасность 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
В большинстве цивилизованных стран запрещены брачные союзы между близкими родственниками: родителями и детьми, родными сестрами и братьями. Такие браки подпадают под категорию «инцест» и ведут к появлению на свет больного потомства с серьезными генетическим аномалиями и уродствами. Но и жениться на дальних родственниках — не лучший выбор. Браки между двоюродной, троюродной и даже более удаленной на родовом древе родней легко могут спровоцировать появление отклонений у потомства.
Элементарные законы генетики
Первым о вопросах наследственности задумался Чарльз Дарвин. Он был женат на своей двоюродной сестре Эмме Вэджвуд. У пары родилось 10 детей. Трое малышей умерли в раннем детстве, другие были очень слабы здоровьем. Дарвин тяжело переживал каждую смерть и болезнь отпрыска. Он заподозрил, что причиной такого слабого здоровья почти всех детей являлось его родство с женой. Позднее эти мысли были отражены в трудах ученого.
С тех пор прошло много временем, и генетика далеко продвинулась в своем развитии. Сейчас специалисты-генетики точно знают, что у каждого из нас есть доминантные и рецессивные гены. У родственников эти гены очень похожи, что дает при скрещивании огромную долю вероятности получения нездорового потомства. И самыми опасными являются не столько доминантные, сколько рецессивные гены. Это скрытые, как бы дремлющие признаки того или иного качества (не только цвета глаз или длины ног, но и разных наследственных заболеваний).
Чем более отличные друг от друга наборы генов скрещиваются — что возможно только в неродственных браках, — тем меньше шансов у ребенка получить наследственное заболевание, которое «закодировано» в рецессивном гене одного из родителей. И наоборот: чем ближе родство мужа и жены, тем выше шансы мертворождения, выкидыша или появления на свет малыша с уродством умственного или физического развития.
Факты в процентном соотношении
В современной генетике скрещивание близкородственных особей называется инбридингом. Чем выше коэффициент инбридинга, тем больше шансов, чем рецессивные гены наследственных заболеваний встретятся. Так у дяди и племянницы он составляет 1/8, кузена и кузины — 1/16, троюродных братьев и сестер — 1/32, четвероюродных — 1/64.
Даже если степень родства будет больше, все равно коэффициент инбридинга будет достаточным для того, чтобы ребенок в паре дальних родственников умер еще в утробе матери либо родился умственно отсталым или физически недоразвитым. Это процентное соотношение и связанную с ним закономерность описала ученый-генетик высшей категории, профессор и автор множества научных работ по генетике Елена Леонидовна Дадали. [С-BLOCK]
Дальнее родство опасно еще и тем, что супруги могут даже не подозревать о своих кровных связях и наличии нежелательного рецессивного гена. Рождение больного ребенка тогда становится полнейшей неожиданностью и очень болезненным ударом по благополучию пары. При бракосочетании людей, не имеющих никаких родственных уз, процент совпадений мутантных рецессивных генов ничтожно мал, поэтому и дети рождаются здоровыми.
Мутантные рецессивные гены — вещь очень опасная, скрытая от посторонних глаз подобно бомбе замедленного действия. Они могут вызывать самые разные мутации, начиная от альбинизма и глухоты и заканчивая такими тяжелыми недугами, как гемофилия или болезнь Тея-Сакса. Последняя распространена у некоторых народов мира и чревата тяжелейшими поражениями нервной системы. Больной ребенок никогда не живет дольше 4-х лет.
Гемофилией, как известно, страдали представители российской царской семьи. Но эти 2 недуга — только крохотная вершина айсберга наследственных болезней, которые может спровоцировать встреча мутантных рецессивных генов. Предупредить ее может только генетический анализ, который является нормальной предсвадебной практикой во многих цивилизованных странах мира.
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