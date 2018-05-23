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Рыдающая звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала о своей беде
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Рыдающая звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала о своей беде 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова убита горем. Немецкие врачи не смогли помочь ей победить недуг.
Николь из-за врожденного заболевания дышит через специальную трахеостомическую трубку в горле. Женщина ложилась под нож хирургов более 20 раз.
В этом году Кузнецова решила обратиться со своей бедой к немецким специалистам. Врачи обещали провести сложнейшую процедуру с использованием ее собственного ребра.
"Через пару часов мне сделают операцию. Одну из самых важных в моей жизни… решающую. Если все пройдет хорошо, я проснусь через несколько часов без трубки и смогу уже дышать без нее… В августе было бы 7 лет, как мне сделали трахеотомию (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала Николь в соцсетях.
Девушка пообещала подписчикам выйти на связь сразу после того, как отойдет от наркоза. Она отметила, что операция на дыхательных путях — это очень рискованный шаг, однако благодаря постоянной поддержке близких, друзей и поклонников, ей не страшно решиться на опасную процедуру.
Ниже экстрасенс добавила, что не смогла получить квоту у российских властей на так необходимое ей заграничное лечение. «Из-за курса € операция получилась на 200 тысяч дороже. НО мне предстоит еще не один приезд в Штуттгарт, ведь профессор хочет мне восстановить голос, поэтому планирую по приезду все же добить МИНЗДРАВ», — написала она в конце сообщения.
Звезда вышла на связь через восемь часов. На опубликованном снимке она горько плачет, лежа на больничной койке. Ниже она написала: «Я больше не верю в чудеса». Видимо, идея врачей Германии потерпела фиаско. Поклонники у Николь оказались очень чуткие, они моментально принялись успокаивать звезду в комментариях.
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