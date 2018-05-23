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13 причин почему: Что ждет Джастина и Джессику дальше?
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13 причин почему: Что ждет Джастина и Джессику дальше? 

Popcake.tv 56 минут назад
Фото: Popcake.tv
В финальной серии второго сезона сериала «13 причин почему» Джессика (Алиша Боэ) наконец то прощает Джастина (Брэндон Флинн). Неужели их отношениям дадут второй шанс? Справится ли Джастин со своей зависимостью? К счастью, создатели сериала намекнули нам, чем всё может закончиться и действительно ли герои созданы друг для друга.
Когда Клэй (Дилан Миннетт) навещает Джессику, он находит открытку от Джастина с подписью «Нэнси, я всегда буду любить тебя. Сид». Как бы романтично это не звучало, ничего хорошего для пары это не сулит. К сожалению, в самом сериале нам не дают никакого объяснения или комментария по поводу этой фразы, но на одной из пресс-конференций Брайан Йорки (Brian) заявил:
«В этом сезоне ничего не происходит случайно. Любые мелочи дают подсказки к тому, что случится дальше. Также мы постарались связать второй сезон с первым, проводя разнообразные параллели»
Как мы помним, в первом сезоне Джессика и Джастин изображали Сида и Нэнси на праздновании Хеллоуина. Очевидно, что этот мотив снова повторился не просто так. Сид Вишес (Sid), басист группы, познакомился с Нэнси Спанджен (Nancy), ярой фанаткой группы, в Лондоне во время одного из туров. Они стали неразлучны, но употребление наркотиков подорвало их отношения. В итоге Нэнси была найдена в одном из отелей Нью-Йорка с ножевым ранением в живот. Полиция обвинила Сида в убийстве, но он не дожил до суда и умер от передозировки наркотиков. «13 причин почему» уже успел доказать зрителям, что абсолютного хэппи-энда для героев ждать не стоит. Но надеемся, что такая развязка останется лишь догадкой и у Джастина с Джессикой все будет хорошо.
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